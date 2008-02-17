به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگاه با همکاری موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه به منظور آشنایی دست‌اندرکاران فرهنگی شهرداری مناطق تهران با چارچوب فکری مورد نیاز برای ترویج مناسبات شهروندی مبتنی بر اخلاق مشارکت فضیلت و استفاده از جدیدترین الگوهای علمی و فکری دانشگاهی جهت بستر سازی تحقق یک شهر اخلاقی برگزار می‌شود.

در هشتمین کارگاه روز سه شنبه از ساعت 14 تا 16 با حضور دکتر کریم مجتهدی اخلاق از نظر کانت و تأثیرات آن بر جامعه بررسی خواهد شد.

در جلسات گذشته این کارگاه که در محل کنفرانس مرکز آموزش سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران برقرار گردید اساتیدی چون دکتر محمد علی شمالی، دکتر احمد رضا همتی، دکتر حسین کاجی، دکتر شهین اعوانی، دکتر حسن میانداری، دکتر سروش دباغ و دکتر محسن جوادی دیدگاه های خود را درباره فسلفه اخلاق مطرح کردند.

شرکت در این جلسه از کارگاه نیز مانند جلسات گذشته برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای علاقمند با هماهنگی قبلی آزاد است.