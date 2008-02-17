700 دستگاه مسافر بر شخصی ساماندهی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سرهنگ عبادالله کریمی پیش از ظهر امروز در مصاحبه با خبرنگاران با بیان اینکه شناسایی خودروهای مسافربر شخصی نقش مهمی در کاهش برخی جرایم از جمله تجاوز به عنف، کیف‌زنی و جیب‌زنی دارد، اظهار داشت: با شناسایی این خودروها 50 درصد از جرایمی که توسط این افراد رخ می داد کاهش یافته است.

رئیس پلیس آگاهی همدان با تاکید بر حفظ امنیت جان و مال مردم تصریح کرد: برای جلوگیری از برخی جرایم، افراد باید برای رفت و آمد سوار هر خودرویی نشوند .