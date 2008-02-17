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۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۵۸

700 دستگاه مسافر بر شخصی ساماندهی شدند

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس آگاهی استان همدان گفت: ‪ ۷۰۰‬ دستگاه سواری مسافربر شخصی در استان همدان برای جلوگیری از وقوع جرم، شناسنامه‌دار شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سرهنگ عبادالله کریمی پیش از ظهر امروز در مصاحبه با خبرنگاران با بیان اینکه شناسایی خودروهای مسافربر شخصی نقش مهمی در کاهش برخی جرایم از جمله تجاوز به عنف، کیف‌زنی و جیب‌زنی دارد، اظهار داشت: با شناسایی این خودروها 50 درصد از جرایمی که توسط این افراد رخ می داد کاهش یافته است.

رئیس پلیس آگاهی همدان با تاکید بر حفظ امنیت جان و مال مردم تصریح کرد: برای جلوگیری از برخی جرایم، افراد باید برای رفت و آمد سوار هر خودرویی نشوند.

سرهنگ کریمی از برنامه ریزی برای پیشگیری از کیف‌زنی، جیب‌بری و دیگر سرقت‌ها در بازار و مرکز شهر همدان، در شب عید خبر داد و اظهار داشت: برای پیشگیری از سرقت در وسایل نقلیه عمومی از نیروهای پلیس زن در اتوبوس‌ها استفاده می‌شود.

کد مطلب 640424

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