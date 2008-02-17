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۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۴۹

"صورت زخمی" در حوزه هنری شهر ری به نمایش در می آید

کرج - خبرگزاری مهر: فیلم سینمایی"صورت زخمی" اثر برایان دی پالما در حوزه هنری مرکز ری به نمایش گذاشته می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، فیلم سینمایی صورت زخمی دوشنبه در نشست نمایش و نقد " آیینه جادو" در حوزه هنری شهر ری توسط علی شیرازکی نقد و بررسی می شود.

برایان دی پالما، این فیلم را بر اساس فیلم نامه ای از الیور استون کارگردانی کرده است و در این فیلم بازیگرانی چون ال پاچینو، استیون بانر، میشل فایفر، مری الیزابت و ... بازی کرده اند.

علاقمندان جهت تماشای فیلم می توانند ساعت 13 روز دوشنبه به حوزه هنری مرکز ری واقع در خیابان فداییان اسلام، جنب بیمارستان فیروزآبادی، خیابان شیخ اکبری، شماره 6 مراجعه کنند.  

کد مطلب 640427

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