"صورت زخمی" در حوزه هنری شهر ری به نمایش در می آید

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، فیلم سینمایی صورت زخمی دوشنبه در نشست نمایش و نقد " آیینه جادو" در حوزه هنری شهر ری توسط علی شیرازکی نقد و بررسی می شود.

برایان دی پالما، این فیلم را بر اساس فیلم نامه ای از الیور استون کارگردانی کرده است و در این فیلم بازیگرانی چون ال پاچینو، استیون بانر، میشل فایفر، مری الیزابت و ... بازی کرده اند.

علاقمندان جهت تماشای فیلم می توانند ساعت 13 روز دوشنبه به حوزه هنری مرکز ری واقع در خیابان فداییان اسلام، جنب بیمارستان فیروزآبادی، خیابان شیخ اکبری، شماره 6 مراجعه کنند.