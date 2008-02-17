جزئیات عیدی پایان سال کارمندان اعلام شد/ جایگزینی سکه به جای عیدی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بر اساس این مصوبه، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و موسسات دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370- نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه مجازند به کارکنان خود اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت و همچنین اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت 2میلیون (000/000/2) ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1386 به عنوان پاداش آخر سال (عیدی)، در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاههای اجرایی موضوع بند (9) ضوابط اجرایی بودجه سال 1386 کل کشور، پرداخت نمایند.

بنا به مصوبه هیئت وزیران، پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند ممنوع است.

در بخش دیگری از این مصوبه در خصوص پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع بند بالا به مستخدمان پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت تاکید شده که مشروط بر آنکه وجهی به عنوان عیدی یا پاداش آخر سال یا عناوین مشابه آن دریافت نکرده باشند، به نسبت خدمت تمام وقت آنان در سال 1386 خواهد بود.

همچنین بر اساس مصوبه هیئت وزیران، میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) کلیه بازنشستگان، مستمری بگیران حقوق وظیفه از کارافتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمان متوفای مشمول صندوقهای بازنشستگی کشوری و صندوق معذوریت و از کارافتادگی جهاد سازندگی و صندوقهای نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوقهای بازنشستگی نیز مبلغ 2میلیون (000/000/2) ریال است که از محل بودجه مصوب هر دستگاه اجرایی، قابل پرداخت می‌باشد.

در یکی دیگر از بندهای مصوبه هیئت وزیران آمده است: خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام وقت محسوب می‌شود، همچنین معلمان حق‌التدریس نسبت به ساعات تدریس، مشمول این تصویب‌نامه خواهند بود.

در بند دیگری از این مصوبه به شهرداری‌های سراسر کشور اجازه داده شده است تا پاداش آخر سال 1386 (عیدی) کارکنان شاغل، بازنشسته ، مستمری بگیر، وظیفه از کارافتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمان متوفای خود را با رعایت مبلغ مذکور در این تصویب‌نامه، از محل اعتبارات منابع داخلی خود پرداخت نمایند.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران که توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است، کلیه شرکتهای دولتی، سازمانها و موسسات و شرکتهایی که دارای مقررات خاص بوده و شمول قوانین و مقررات عمومی دولت بر آنها مستلزم ذکر نام است، مانند شرکت ملی نفت ایران، سازمان صنایع ملی ایران و تمام شرکت‌ها و سازمانهای تابع آن،‌نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی، می‌توانند پاداش آخر سال (عیدی)‌ را به کارکنان شاغل و بازنشسته خود از محل منابع داخلی و همچنین صندوقهای بازنشستگی تابع خود، پرداخت نمایند و پرداخت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان پاداش آخر سال و امثال آن ، ممنوع است.

همچنین مجامع عمومی شرکتهای دولتی موظفند از پرداخت هرگونه مبلغی تحت عنوان پاداش، عیدی و غیره به غیر از مبلغ مندرج در این تصویب‌نامه(یعنی همان 2میلیون ریال) به مدیران شرکت خودداری نمایند . رؤسای این مجامع نیز موظفند گزارش اجرای این تصویب‌نامه را به معاون اول رئیس‌جمهور ارسال کنند.

تصویب‌نامه هیئت وزیران تصریح می‌کند که کلیه دستگاههای موضوع ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت–مصوب 1374- مکلفند فقط مبلغ پاداش موضوع این تصویب‌نامه را پرداخت نمایند و پرداخت هرگونه وجه دیگری ممنوع است و سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت‌ها هم مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند.

از جمله موارد مورد اشاره در این تصویب‌نامه این است که کلیه دستگاهها و سازمانها مجازند به جای پرداخت نقدی پاداش آخر سال (عیدی)، از سکه بهار آزادی استفاده نمایند.