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۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۴۶

شش هزار نفر از "کنیزک من" دیدن کردند

حدود شش هزار نفر تماشاگر از نمایش "کنیزک من" به کارگردانی مهدی شمسایی در 14 اجرا در تالار اندیشه حوزه هنری دیدن کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد این نمایش که از 10 بهمن در تالار اندیشه حوزه هنری روی صحنه است و همزمان با ایام برگزاری بیست و ششمین جشنواره تئاتر فجر نیز در حال اجرا بود، تاکنون با استقبال خوب تماشاگران مواجه شده است.

بیش از نیمی از این تعداد تماشاگر با خرید بلیت از نمایش دیدن کردند و باقی با بلیت میهمان تماشاگر "کنیزک من" شدند. این نمایش برگرفته از داستان رمزی "کنیزک من" مثنوی معنوی است و بر اساس زندگی جلال‌الدین محمد بلخی ملقب به مولانا به صحنه می‌رود.

سیروس اسنقی، پگاه خسروی، مدیا ذاکری، محمد مجدزاده، صنم نکواقبال، حسن بزرا، امیرعباس محمدی، منوچهر بهروج، حمید شریف‌زاده، سعید آقاخانی و ... در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند. ابراهیم اثباتی آهنگساز "کنیزک من" است که هر شب ساعت 20 در تالار اندیشه حوزه هنری به صحنه می‌رود.

کد مطلب 640432

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