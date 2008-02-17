به گزارش خبرنگار مهر در قم، رئیس سازمان صنایع و معادن استان قم قبل از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران گفت: طی 10 ماهه سال جاری 217 فقره پروانه بهرهبرداری صنعتی با مجموع سرمایهگذاری بالغ بر هزار و 300 میلیارد ریال و ایجاد سه هزار و 567 فرصت شغلی صادر شده است که از نظر تعداد صنایع مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی و محصولات لاستیکی و پلاستیکی هر کدام با 44 فقره، بیشترین تعداد پروانه بهرهبرداری را به خود اختصاص دادهاند.
غلامحسین احدی افزود: در 10 ماهه سالجاری بیشترین سرمایهگذاری در زمینه صنایع ماشینهای دفتری، حسابداری و محاسباتی با مجموعه سرمایهای بیش از 200 میلیارد ریال انجام شده و صنایع محصولات لاستیک و پلاستیک در مجموع با ایجاد 447 فرصت شغلی، بیشترین اشتغال را ایجاد کرده است.
وی تصریح کرد: همچنین در زمینه صدور جواز تأسیس، طرحهای صنعتی با 640 فقره جواز و پیشبینی سرمایهای بالغ بر 11 هزار میلیارد ریال و 16 هزار و 640 فرصت شغلی را پیشبینی مینماید.
غلامحسین احدی با اشاره به بخش معدن گفت: بخش معدن نیز تعداد پنج فقره پروانه بهرهبرداری معدنی با ظرفیت 60 هزار و 150 تن وسرمایه گذاری بیش از دو میلیارد ریال، صادر شده است.
نظر شما