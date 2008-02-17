احمد شمس دبیراجرایی خانه احزاب در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: در این همایش که بیست و دومین همایش فصلی خانه احزاب است، احزاب و گروه های سیاسی به بیان دیدگاه های خود در زمینه انتخابات خواهند پرداخت.

وی افزود: همچنین با موافقت افشار رئیس ستاد انتخابات کشور طرح رایانه ای شدن انتخابات به صورت آزمایشی در این همایش اجرا خواهد شد.

به گفته شمس، حجت الاسلام سید حسین موسوی تبریزی رئیس خانه احزاب در ابتدای این همایش، گزارشی از فعالیتهای این نهاد ارائه می کند.

شمس ادامه داد: حجت الاسلام مرتضوی کیاسری رئیس میز احزاب در ستاد انتخابات کشور نیز در این همایش در خصوص فعالیت های میز احزاب و کمیته نظارت بر انتخابات نیز گزارشی را ارائه خواهد کرد.

خانه احزاب دو همایش را در فصل زمستان به علت نزدیک شدن به ایام برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار می کند که اولین همایش 11 بهمن ماه برگزار شد.