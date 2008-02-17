نقش زنان از سوی محافل علمی باید بررسی شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، جواد رضوی پور ظهر امروز در همایش یک روزه "مدیریت زنان" در شیراز افزود: قسمت اعظم مسائل خانوادگی و حتی بزهکاریها ناشی از کیفیت نقش زنان در جامعه و خانواده است از این رو باید برای تحقیق این نقش بررسیهای علمی زیادی را صورت داد.

وی بیان داشت: همواره در طول تاریخ زنان نتوانستند ماهیت و پتانسیلهای موجود خود را ارائه دهند به همین خاطر در بعضی از دوره ها شاهد رانده شدن و در مقاطعی نیز در پی حضور فلاسفه و اندیشمندان در جامعه شاهد ارتقا جایگاه زنان هستیم.

رئیس دانشگاه آزاد شیراز ضمن تاکید بر نقش موثر زنان امروز در توسعه میدریت و فناوری گفت: زنان در بحثهای سیاسی و اجتماعی جایگاه ارزشمندی دارند اما برای بهبود این شرایط باید همچنان تلاش شود.

رضوی پور یادآور شد: در میان همه مکاتب و اندیشه ها، دین اسلام جایگاه والایی را برای زنان قائل شده که این جایگاه در زمان فاطمه(س) نیز به تکامل بیشتری دست یافت.

در این همایش مقالات مختلفی به صورت سخنرانی و پوستر با موضوع نقش و مدیریت زنان در جامعه ارائه شد.