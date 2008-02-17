فرهنگسرای "اخلاق" در تهران افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نوریان با بیان اینکه شعار تهران شهر اخلاق می‌خواهد شرایط زندگی سالم را در بستر اجتماع فراهم سازد گفت: "تبیین و تفهیم آداب فراموش شده و اخلاق حسنه ماموریت سازمان است و در این راستا برای تحقق این هدف فرهنگسرای اخلاق افتتاح شد."

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران افزود: "سازمان از طریق فرهنگسرای اخلاق نظام ساماندهی رفتار شهروندان را در قبال تمام فعالیت‌های شهر دنبال می‌کند. تفهیم، تبیین و ترویج اخلاق هم به همت این فرهنگسرا انجام می‌شود. آنچه امروز جامعه به شدت محتاج آن است اخلاق عملی است."

نوریان با تاکید بر انتقال پیام اخلاقی از سوی فرهنگسرای اخلاق تصریح کرد: "با توجه به شعار تهران شهر اخلاق، تحقیق و استخراج اصول اخلاقی از مبانی فرهنگی از طریق منابع موجود و جاری ساختن نگرش اخلاقگرایانه در اجتماع بر اساس منشور اخلاقی که باید توسط فرهنگسرای اخلاق تدوین شود، وظیفه سازمان فرهنگی هنری است."

کاظمی‌زاده، رئیس فرهنگسرای اخلاق، کارشناس علوم سیاسی و دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی است و تاکنون عضویت در گروه مشاوران سازمان میراث فرهنگی و سرپرستی منطقه 4 (فرهنگسرای طبیعت) را در کارنامه دارد. فرهنگسرای اخلاق در خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، شماره 20 واقع و نام قبلی آن پایداری بوده است.