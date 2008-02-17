  1. استانها
  2. قم
۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۳۲

بازرگانان قمی با خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران آشنا شدند

قم - خبرگزاری مهر: معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی استان قم از برپایی کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید مجتبی فرهادی قمی قبل از ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: سازمان بازرگانی استان قم جهت ایجاد بستر مناسب برای توسعه بازرگانی خارجی و رشد صادرات استان اقدام به برپایی کارگاه‌های آموزشی متعددی کرده است و این کارگاه آموزشی که به منظور آشنایی تجار وبازرگانان با نحوه ارائه خدمات توسعه صندوق ضمانت صادرات ایران برپا شد، گامی مثبت در جهت توانمند سازی تجاری و بازرگانی ایرانی بوده و آنها را قادر به مقابله با ریسک‌های سیاسی و اقتصادی درکشور‌های پرریسک می‌نماید.

وی گفت: صندوق ضمانت صادرات ایران ریسک‌های سیاسی و اقتصادی که بیمه‌های معمولی آنها را پوشش نمی‌دهند تحت پوشش قرار می‌دهد واین امر برای صادرکنندگان خصوصاً برای فعالیت‌ تجار درکشورهای پرریسکی مانند عراق، افغانستان، کشورهای آفریقایی و کشورهای آسیای میانه بسیار مهم است.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی استان قم افزود: کارگاه آموزشی دو روزه دستیابی به منابع اطلاعاتی از طریق اینترنت نیز به هداف آشنایی تجار و بازرگانان استان با چگونگی اخذ اطلاعات تجاری از طریق اینترنت و راه‌های مبادلات تجاری الکترونیکی در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 24 و 25 بهمن ماه برگزار شد که تعداد زیادی از صادر کنندگان استان در این کارگاه شرکت نمودند.

وی همچنین از از برپایی 4 کارگاه آموزشی دیگر تا پایان سال خبر داد.

کد مطلب 640438

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها