بازرگانان قمی با خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران آشنا شدند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید مجتبی فرهادی قمی قبل از ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: سازمان بازرگانی استان قم جهت ایجاد بستر مناسب برای توسعه بازرگانی خارجی و رشد صادرات استان اقدام به برپایی کارگاه‌های آموزشی متعددی کرده است و این کارگاه آموزشی که به منظور آشنایی تجار وبازرگانان با نحوه ارائه خدمات توسعه صندوق ضمانت صادرات ایران برپا شد، گامی مثبت در جهت توانمند سازی تجاری و بازرگانی ایرانی بوده و آنها را قادر به مقابله با ریسک‌های سیاسی و اقتصادی درکشور‌های پرریسک می‌نماید.



وی گفت: صندوق ضمانت صادرات ایران ریسک‌های سیاسی و اقتصادی که بیمه‌های معمولی آنها را پوشش نمی‌دهند تحت پوشش قرار می‌دهد واین امر برای صادرکنندگان خصوصاً برای فعالیت‌ تجار درکشورهای پرریسکی مانند عراق، افغانستان، کشورهای آفریقایی و کشورهای آسیای میانه بسیار مهم است.



معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی استان قم افزود: کارگاه آموزشی دو روزه دستیابی به منابع اطلاعاتی از طریق اینترنت نیز به هداف آشنایی تجار و بازرگانان استان با چگونگی اخذ اطلاعات تجاری از طریق اینترنت و راه‌های مبادلات تجاری الکترونیکی در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 24 و 25 بهمن ماه برگزار شد که تعداد زیادی از صادر کنندگان استان در این کارگاه شرکت نمودند.



وی همچنین از از برپایی 4 کارگاه آموزشی دیگر تا پایان سال خبر داد.