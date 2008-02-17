پاسداشت 4700 شهید نبرد عاشورایی خیبر

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم با حضور جمعی از فرماندهان ارشد عملیات از جمله سردار سرلشکر دکتر سید رحیم صفوی، سردار فتح ا... جعفری و با نقل خاطرات مادران و همسران سرداران خیبر از جمله مادر شهید زین الدین، همسر شهید برونسی، خانواده سردار شهید محمود کاوه، سردار شهید یونس زنگی آبادی و ... برگزار می شود.

بر اساس این گزارش، رونمایی از اولین بازی رایانه ای دفاع مقدس با عنوان «نبرد خیبر» با ویژگی های منحصر به فرد فنی و محتوایی، اجرای نهمین دوره طرح اعطای نیابت شهداء به جوانان به عنوان طرح شاخص جهت انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل جوان، تولید و توزیع اولین نشریه الکترونیکی محتوایی جامع عملیات خیبر و تقدیر از خانواده های معظم شهدای عملیات خیبر از جمله برنامه های این مراسم اعلام شده است.

این کنگره به همت کانون جوانان خیبری به عنوان فعال ترین سازمان مردم نهاد(NGO) در انتقال فرهنگ و میراث معنوی دفاع مقدس به نسل جوان و با مشارکت برخی از نهادهای دولتی و اجتماعی برگزار می شود.

دومین کنگره «ستارگان خیبر» با هدف تجلیل و پاسداشت مقام و منزلت بیش از 4700 شهید عملیات خیبر جمعه 3 اسفند از ساعت 19 همزمان با بیست و چهارمین سالگرد این عملیات در سالن سازمان حج و زیارت برگزار می شود.