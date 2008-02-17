صلاحیت 14 نفر دیگر از داوطلبان هشتمین دوره مجلس در مازندران تائید شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد انتخابات مازندران در محل استانداری افزود: بدین ترتیب تعداد نامزدهای تایید صلاحیت شده مازندران در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به 74 نفر افزایش یافته است.

وی خاطر نشان کرد: شورای نگهبان تا سوم اسفند ماه اجراز صلاحیت تمامی داوطلبان را اعلام می کند.

رئیس ستاد انتخابات مازندران با اشاره به اینکه پیش بینی می شود روند احراز صلاحیت داوطلبین جدید از سوی شورای نگهبان افزایش یابد تصریح کرد: تایید صلاحیت ها امیدواری مردم را برای حضور حداکثری بیشتر خواهد کرد.

قناعت به برخی تبلیغات زود هنگام در حوزه های انتخابیه استان اشاره کرد و گفت: به دو مورد از داوطلبین که تبلیغات زود هنگام داشته تذکر و اخطار داده شد.

وی به افزایش سطح تحصیلات داوطلبان این دوره نسبت به دوره های قبل نیز اشاره نمود و گفت: اکنون 42 ، 17 و 37 درصد داوطلبین مجلس به ترتیب دارای مدارک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا هستند.

قناعت یادآور شد: از افرادی که دارای تحصیلات بالائی هستند انتظار داریم تا قواعد و قوانین انتخاباتی را در فضائی سالم و رقابتی در استان داشته باشند.

وی به نبود بد اخلاقی انتخاباتی در استان اشاره کرد و گفت: فضای انتخابات بایدآرام شود و همگان وظیفه داریم حضور مردم را در حماسه هشتم پرشور کنیم.