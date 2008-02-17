رئیس جمهور هنوز به برخی سئوالات درباره بودجه پاسخ نداده است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، اسماعیل جبارزاده نماینده تبریز در جلسه علنی امروز و در تذکر آئین نامه ای با اشاره به حضور رئیس جمهور در مجلس برای دفاع از کلیات لایحه بودجه 87 و چند سئوال او از احمدی نژاد که به صورت کتبی ارائه کرد، خطاب به حداد عادل اظهار داشت: شما فرمودید خود رئیس جمهور یا نماینده وی می توانند به این سئوالات پاسخ دهند.

وی افزود: اما من معتقدم همان لحظه باید سئوالات پاسخ داده می شد و تا این لحظه این سئوالات جواب داده نشده است.

جبارزاده تاکید کرد: با توجه به اینکه سئوالات مربوط به بودجه است و پس از تصویب بودجه ، پاسخ این سئوالات ارزشی ندارد خواهش می کنم نماینده دولت یا خود رئیس جمهور به این سئوال پاسخ دهند.

نماینده تبریز گفت: از دو حال خارج نیست یا دولت این تکالیف که در بودجه سال جاری بود ، لازم الوفا نمی داند که این یک بحث است یا لازم الوفا می داند و شرایط اجرای آنها را نداشته که باید این را توضیح دهد که حداقل اینها را تکرار نکنیم.

حداد عادل در پاسخ به جبارزاده، تذکر وی را وارد ندانست و گفت: همانطور که دیدید بنده سئوال شما را به رئیس جمهور دادم و ایشان یا نماینده دولت هم به سئوال شما پاسخ می دهند .

رئیس مجلس تصریح کرد: رئیس جمهور خود تاکید کرد که از همکارانشان در بررسی بودجه خواهند خواست تا به این سئوالات پاسخ دهند.

وی ابراز امیدواری کرد با پاسخ رئیس جمهور به این سئوالات به آئین نامه عمل شود.