محور کرج - چالوس بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، پلیس راه ناجا با صدور اطلاعیه ای به آگاهی هموطنان می رساند ، محور کرج - چالوس در استان تهران که به علت بارش شدید برف، کولاک شدید و احتمال سقوط بهمن مسدود شده بود، در ساعت 13:15 مورخ 28/11/86 با تلاش عوامل سازمان راهداری و مامورین پلیس راه بازگشایی گردید.

لذا از رانندگانی که قصد تردد در محور مذکور یا سایر محورهای مواصلاتی کشور را دارند، تقاضا می شود ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی به توصیه های ایمنی مامورین پلیس راه توجه نمایند.

ضمنا پلیس راه با شماره تلفن 88255555 (10 خط) به طور شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راه های کشور و امداد رسانی احتمالی به هموطنان می باشد.