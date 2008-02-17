انتشار شماره جدید مجله علمی پزشکی قانونی

به گزارش خبرگزاری مهر ، بررسی نگرش والدین نسبت به انجام کالبد گشایی پیرامون تولد ، بررسی فراوانی قصور پزشکان عمومی در شکایات ارجاعی به کمیسیون ، همه گیر شناسی اختلالات شخصیت در زندانیان مرتبط با مواد مخدر، بررسی روش ها وعلل خودکشی های منجر به فوت ، نحوه رسیدگی به قصور و تخلفات حرفه ای دندانپزشکی در ایران ، شیوع آسیب های روانی بیماران با اختلال هویت جنسی و...از جمله مقالاتی است که در شماره جدید نشریه علمی پزشکی قانونی ویژه پائیز 86 وجود دارد.

لازم به ذکر است، این مجله که دارای رتبه علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور می باشد به صورت فصلنامه منتشر می شود و اساتید برجسته دانشگاههای علوم پزشکی کشور ، داوری مقالات آن را به عهده دارند.

علاقه مندان به اشتراک این مجله می توانند به نشانی تهران ، ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، سازمان پزشکی قانونی کشور، دفتر مجله عملی پزشکی قانونی ( تلفن 55619099 ) مراجعه کرده و یا از طریق پایگاه اطلاعات www.ijlm.ir به مقالات آن دسترسی پیدا کنند.