نگاه غیر استراتژیک به توریسم بزرگترین مشکل گردشگری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مدیرعامل خبرگزاری مهر در همایش نقش رسانه ها در توسعه گردشگری و سفرهای همگانی در اتاق بازرگانی کرمان گفت : از 39 اقلیمی که برای زیست انسانها شناخته شده است 38 اقلیم در ایران وجود دارد، اما هنوز نتوانسته ایم از این ظرفیت استفاده کنیم و بحث گردشگری را گسترش دهیم.

وی خاطر نشان کرد : کشورهای مختلف در زمینه های مختلفی در حال سرمایه گذاری هستند و اگر قرار باشد در ایران جایگزینی برای اقتصاد نفت محور معرفی شود می توان به بحث گردشگری اشاره کرد.

اسماعیلی تصریح کرد : با توجه به پتانسیلهای موجود در ایران پنج درصد از کل بازار گردشگری جهان حق ایران است که می تواند درآمدی معادل 100 میلیارد دلار داشته باشد.

مدیرعامل خبرگزاری مهر گفت : نقش NGO ها در حوزه گردشگری در دنیا بسیار بارز است که می توان در تعریفی به میراث فرهنگی کشور عراق و افغانستان و عکس العمل NGO نسبت به آن اشاره کرد.

وی افزود : عدم توجه به رسانه می تواند ضربه محکمی به گردشگری بزند و این موضوع اهمیت حضور فعال رسانه ها را در بحث گردشگری نشان می دهد.

اسماعیلی با اشاره به اینکه ماموریت ذاتی تمام رسانه ها توسعه گردشگری نیست، گفت آنها می توانند به این بخش کمک کنند اما با توجه به گستره اطلاعاتی در جهان، بحث توسعه اطلاعات به وسیله مدیران گردشگری نیز می تواند انجام شود.

مدیر عامل خبرگزاری مهر ادامه داد : برای پیشرفت در بحث گردشگری باید به صورت جهانی فکر کنیم و در این زمینه توریسم الکترونیک می تواند بسیار موثر باشد و باعث فاصله از سنتها در این زمینه شود.

وی عنوان کرد : بخشی از نگاه به گردشگری اقتصادی است اما بخشی مهمی از آن نیز فرهنگی است که با گردشگری مجازی دنبال می شود.

مدیر عامل خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه باید با اهمیت به بحث گردشگری، فرهنگ کشور را به سایر مردم دنیا بشناسانیم یادآور شد : اطلاعات تنها کالایی است که می تواند به صورت اشتراکی بین افراد مختلف توزیع شودو از مالکیت آن کم نمی شود.

همایش نقش رسانه ها در توسعه گردشگری و سفرهای همگانی از صبح امروز با حضور جمعی از رؤسا و مدیران عامل رسانه ها در اتاق بازرگانی کرمان آغاز شده است.