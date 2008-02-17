فیلمسازان، مهمانان و خبرنگاران جشنواره فیلم وارش بیمه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر مالی و پشتیبانی جشنواره سراسری فیلم وارش عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس توافق ستاد برگزاری جشنواره فیلم وارش با بیمه ایران شعبه بابلسر مقرر شد کلیه هنرمندان، مهمانان جشنواره و خبرنگاران از تاریخ 29 بهمن تا چهارم اسفند ماه تحت پوشش بیمه کامل قرار گیرند.

مهدی اکبری ادامه داد: با توجه به برنامه ریزی های به عمل آمده در خصوص اقامت، پذیرایی و اجرای جشنواره و نمایش آثار و جلسات نقد و بررسی، پیش بینی می شود که پنجمین جشنواره وارش با شکوه و گستردگی خاصی به اجرا درآید.

به گفته وی، علاوه بر مهمانان، فیلمسازان و خبرنگاران برنامه ریزی شده است تا طیف های مختلف مردم مازندران به ویژه دانشجویان، دانش آموزان، هنرجویان و سینما دوستان بتوانند از برنامه های جشنواره استفاده کنند.

اکبری افزود: چندین برنامه جنبی و تفریحی نیز برای شرکت کنندگان در جشنواره پیش بینی کردیم که به محض قطعی شدن اعلام خواهیم کرد.

جشنواره فیلم وارش از 30 بهمن تا 3 اسفند ماه سال جاری در بابل (مازندران) برگزار خواهد شد.

