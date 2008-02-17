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۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۶:۲۵

فیلمسازان، مهمانان و خبرنگاران جشنواره فیلم وارش بیمه می شوند

ساری - خبرگزاری مهر: تمامی فیلمسازان و مهمانان و خبرنگاران شرکت کننده در پنجمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه وارش بیمه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر مالی و پشتیبانی جشنواره سراسری فیلم وارش عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت:  بر اساس توافق ستاد برگزاری جشنواره فیلم وارش با بیمه ایران شعبه بابلسر مقرر شد کلیه هنرمندان، مهمانان جشنواره و خبرنگاران از تاریخ 29 بهمن تا چهارم اسفند ماه تحت پوشش بیمه کامل قرار گیرند.

مهدی اکبری  ادامه داد:  با توجه به برنامه ریزی های به عمل آمده در خصوص اقامت، پذیرایی و اجرای جشنواره و نمایش آثار و جلسات نقد و بررسی، پیش بینی می شود که پنجمین جشنواره وارش با شکوه و گستردگی خاصی به اجرا درآید.

به گفته وی، علاوه بر مهمانان، فیلمسازان و خبرنگاران  برنامه ریزی شده است تا طیف های مختلف مردم مازندران به ویژه دانشجویان، دانش آموزان، هنرجویان و سینما دوستان بتوانند از برنامه های جشنواره استفاده کنند.

اکبری افزود: چندین برنامه جنبی و تفریحی نیز برای شرکت کنندگان در جشنواره پیش بینی کردیم که به محض قطعی شدن اعلام خواهیم کرد.

جشنواره فیلم وارش از 30 بهمن تا 3 اسفند ماه سال جاری در بابل (مازندران) برگزار خواهد شد.

کد مطلب 640459

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