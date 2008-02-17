به مناسبت برگزاری بیست و پنجمین دوره کتاب سال و برگزیده شدن تعدادی از آثار فلسفی، مؤسسه پژوهشی فلسفه و حکمت ایران فردا دوشنبه 29 بهمن نشستی با حضور برگزیدگان برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که با حضور برگزیدگان کتاب سال همراه خواهد بود، دکتر حمید شهریاری مؤلف کتاب "فلسفه اخلاق در تفکر غرب از دیدگاه مک اینتایر"، سیاوش جمادی، مؤلف کتاب " زمینه و زمانه پدیدارشناسی"، دکتر فریبرز مجیدی، مترجم کتاب " زیبایی شناسی و ذهنیت از کانت تا نیچه"، دکتر نجفقلی حبیبی مصحح کتاب " رسائل شجره الالهیه فی علوم الحقائق الربانیه"و دکتر مجد الدین کیوانی مترجم کتاب "صهبهای خرد" حضور خواهند داشت.



این نشست از ساعت 30/16 در محل انجمن حکمت و فلسفه برگزار می‌شود.