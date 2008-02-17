نقش روابط عمومی ها درایجاد سازمان یاد گیرنده و یاد دهنده بی بدیل است

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر علیرضا علی احمدی در جمع کارشناس مسئولان روابط عمومی معاونت ها ، سازمان ها و دفاتر ستادی آموزش و پرورش با اشاره به عوامل متعدد موثر بر رفتار متربیان گفت: امروزه فرهنگ عمومی رسانه ها و محیط اجتماعی حاکم بر مدرسه عوامل موثر و بعضا بی بدیل هستند که می توانند بر رفتار متربی اثر گذار باشند.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر ضرورت وجود ارتباطات منسجم بین آموزش و پرورش و سایر نهادها خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش فقط نیازمند تعاملات فرهنگی نیست بلکه ما باید با دستگاههای مختلف نظیر وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی تعامل داشته باشیم و نهادهای مختلف برای تحقق اهداف تعلیم و تربیت باهم همراستا باشند و در این خصوص تاکید کرد: ضرورت نزدیک شدن ارتباط بین آموزش و پرورش و صدا و سیما لازم است و باید تولید برنامه های مشترک بین نهاد آموزش و پرورش و صدا و سیما افزایش یابد.

علی احمدی افزود: جا دارد آموزش و پرورش رسانه های اختصاصی مختلف نظیر روزنامه و حتی کانال تلویزیونی ویژه داشته باشد.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش از تدوین پیش نویس تفاهم نامه بین وزارت آموزش و پرورش و صدا و سیما خبر داد و گفت: با تدوین این تفاهم نامه به دنبال ارتباط و تعامل گسترده تر با صدا و سیما در عرصه های مختلف هستیم .

وی افزود: مسئولیت جدی تر فرا روی نظام تعلیم و تربیت صیانت بخشی متربیان پیرامون آسیبهای اجتماعی و تهاجمات فرهنگی می باشد.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش خطاب به کارشناس مسئولان روابط عمومی استانها گفت: سهم روابط عمومی ها در تربیت دانش آموزان می بایست سهم بزرگی باشد و این نقش در ایجاد سازمان یاد گیرنده و یاد دهنده بی بدیل است.

علی احمدی خاطرنشان کرد: برنامه پیشنهادی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش در اختیار نمایندگان محترم قرار گرفته است.