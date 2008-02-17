  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۷:۲۰

علی احمدی:

نقش روابط عمومی ها درایجاد سازمان یاد گیرنده و یاد دهنده بی بدیل است

نقش روابط عمومی ها درایجاد سازمان یاد گیرنده و یاد دهنده بی بدیل است

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه نقش روابط عمومی ها در ایجاد سازمان یادگیرنده و یاد دهنده بی بدیل است تاکید کرد: ایجاد معاونت ارتباطات در سطح ستاد و سازمانهای استانی ضروری به نظر می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر علیرضا علی احمدی در جمع  کارشناس مسئولان روابط عمومی معاونت ها ، سازمان ها و دفاتر ستادی آموزش و پرورش با اشاره به عوامل متعدد موثر بر رفتار متربیان  گفت: امروزه فرهنگ عمومی رسانه ها و محیط اجتماعی حاکم بر مدرسه عوامل موثر و بعضا بی بدیل هستند که می توانند بر رفتار متربی اثر گذار باشند.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر ضرورت وجود ارتباطات منسجم بین آموزش و پرورش و سایر نهادها خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش فقط نیازمند تعاملات فرهنگی نیست بلکه ما باید  با دستگاههای مختلف نظیر وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی تعامل داشته باشیم و نهادهای مختلف برای تحقق اهداف تعلیم و تربیت باهم همراستا باشند و در این خصوص تاکید کرد: ضرورت نزدیک شدن ارتباط بین آموزش و پرورش و صدا و سیما لازم است و باید تولید برنامه های مشترک بین نهاد آموزش و پرورش و صدا و سیما افزایش یابد.

علی احمدی افزود: جا دارد آموزش و پرورش رسانه های اختصاصی مختلف نظیر روزنامه و حتی کانال تلویزیونی ویژه داشته باشد.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش از تدوین پیش نویس تفاهم نامه بین وزارت آموزش و پرورش و صدا و سیما خبر داد و گفت: با تدوین این تفاهم نامه به دنبال ارتباط و تعامل گسترده تر با صدا و سیما در عرصه های مختلف هستیم .

وی افزود: مسئولیت جدی تر فرا روی نظام تعلیم و تربیت صیانت بخشی متربیان پیرامون آسیبهای اجتماعی و تهاجمات فرهنگی می باشد.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش خطاب به کارشناس مسئولان روابط عمومی استانها گفت: سهم روابط عمومی ها در تربیت دانش آموزان می بایست سهم بزرگی باشد و این نقش در ایجاد سازمان یاد گیرنده و یاد دهنده بی بدیل است.

علی احمدی خاطرنشان کرد: برنامه پیشنهادی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش در اختیار نمایندگان محترم قرار گرفته است.

کد مطلب 640470

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها