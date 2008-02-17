حضور گسترده مجاهدت است/ شاخص انتخاب زنده تر شدن شعارهای انقلاب باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی امروز در دیدار جمع زیادی از قشرهای مختلف مردم آذربایجان شرقی، بیداری و ایمان مردم، ایستادگی برارزشهای انقلاب و امام (ره)، و به صحنه آوردن استعدادها و توانایی های ملی را از عوامل اصلی ماندگاری و شادابی روزافزون انقلاب اسلامی ارزیابی و تصریح کردند : ملت ایران مصمم است در چارچوب برنامه ریزی کلان حاکم بر رفتار عمومی انقلاب و افقهای تعیین شده و با احیای گنجینه های تاریخی و فرهنگی و تکیه بر استعدادهای جوان خود به ملتی قدرتمند و عالِم، دارای جایگاه برتر بین المللی و الگوی عملی برای همه ملتها تبدیل شود.

رهبرانقلاب اسلامی در این دیدار که درآستانه سالروز قیام تاریخی مردم تبریزدر29 بهمن 1356برگزار شد این حرکت هوشمندانه وغیرتمندانه را نقطه عطفی در نهضت اسلامی مردم ایران و نمونه بارزی از بیداری، هوشیاری، درک بالا و موقعیت سنجی، و شجاعت مردم تبریز دانستند و افزودند : این ویژگیها راز رهایی ملتها از ظلم و ستم و قرار گرفتن در مسیر پیشرفت و سعادت است و ملت ایران نیز به برکت رهبری بیدارگر امام خمینی (ره) ، از یک ملت تحت ستم قدرتهای استعمارگر و حاکمان مستبد و وابسته ، به ملتی زنده، بیدار و قدرتمند تبدیل شد و قدرت ملی خود را به صحنه آورد.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه تفاوت اصلی انقلاب اسلامی با سایر انقلابها، ایمان مردم و ایستادگی آنان بر شعارها و آرمانهای انقلاب است، به راهپیمایی امسال 22 بهمن اشاره و خاطرنشان کردند : با وجود گذشت 29 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، حضور، نشاط و شادابی مردم در راهپیمایی امسال 22 بهمن به مراتب بیشتر از سالهای قبل بود و این به دلیل زنده بودن انقلاب اسلامی و ملت ایران است.

ایشان افزودند : کسانی که در سالهای گذشته ناگهان به صورت هیجان زده گفتند انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره) در میان مردم به ویژه جوانان به فراموشی سپرده شده اند دچار خطا شدند زیرا انقلاب اسلامی و شعارهای انقلاب امروز در میان مردم زنده تر از گذشته است و مردم به افرادی که به شعارهای انقلاب اسلامی توجه بیشتری نشان دهند علاقه بیشتری دارند.

رهبر انقلاب اسلامی جایگاه کنونی ملت ایران در جهان و روح اعتماد به نفس جوانان را نتیجه انقلاب اسلامی دانستند و افزودند: علت اصلی همه فشارهای سیاسی و اقتصادی و حتی تهدیدهای نظامی نگرانی دشمنان از عزم ملت ایران برای ادامه حرکت پرشتاب در مسیر آرمانها و ارزشهای انقلاب و تکیه بر اعتماد به نفس ملی است، زیرا روشن شدن کارآیی انقلاب اسلامی موجب به خطر افتادن موجودیت استکبار در میان کشورهای اسلامی خواهد شد.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا مبنی بر لزوم ادامه فشار به ملت ایران به منظور دست کشیدن آنان از انرژی هسته ای خاطرنشان کردند : آنها با اینکه می دانند ایران در پی سلاح هسته ای نیست ولی با این ادعا تلاش می کنند تا مانع از دستیابی ملت ایران به یک فناوری و دانش سطح بالا با تکیه بر استعدادها و تواناییهای ملی خود شوند زیرا رسیدن به این توانایی بدون کمک گرفتن از دیگران، روح خود باوری را در ملتهای مسلمان زنده خواهد کرد.

ایشان ایستادگی همراه با قدرت را در مقابل امریکا و مستکبران عالم ، تنها راه بالندگی و پیشرفت و دستیابی به حقوق خود دانستند و تأکید کردند : ملت ایران در مقابل همه تبلیغات و فشارها با صراحت اعلام می کند که از حق خود دفاع خواهد کرد و حق خود را هم خواهد گرفت زیرا اگر چنین کاری انجام ندهد خداوند آنان را مؤاخذه خواهد کرد.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه راه صحیح، همانا حضور در صحنه، حفظ یکپارچگی و رها نکردن دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی است، خاطرنشان کردند : امسال سال اتحاد ملی نامیده شد و معنای آن این است که خانواده انقلاب باید بدون توجه به مسائل جزئی و بگومگوهای بی اهمیت همگرایی خود را روز به روز مستحکم تر کند.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به در پیش بودن هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، ‌آن را یکی از عرصه های نمایش حضور ملت در صحنه دانستند و افزودند : من در انتخابات مختلف همواره بر حضور گسترده و پرشور مردم تأکید دارم زیرا حضور پای صندوقهای رأی خلاف خواست و نظر دشمن است.

ایشان با اشاره به تلاش همه جانبه دشمن برای منصرف کردن ملت ایران به ویژه جوانان از ادامه مسیر انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند : حضور گسترده مردم در انتخابات و رونق بخشیدن به صندوقهای رأی مجاهدت به شمار می رود که نزد خداوند متعال نیز اجر دارد.

رهبرمعظم انقلاب اسلامی انتخاب نمایندگان اصلح را یکی دیگر ازمسائل مهم انتخابات دانستند و افزودند : مهمترین شاخص برای انتخاب افراد این است که باید مسئولان و منتخبان روز به روز شعارهای انقلاب اسلامی را زنده تر کنند و این مسئله ربطی به جناح بندیها و اسمها ندارد.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه راه حل مشکلات کشور و رسیدن به آرمانها، عمل به شعارهای انقلاب اسلامی است، خاطرنشان کردند : کسانی باید درمراکز تصمیم گیری حضور یابند که معتقد به اسلام، شعارهای انقلاب اسلامی و تواناییهای ملی باشند.

ایشان با یادآوری لزوم حفظ هوشیاری افزودند : همچنین باید مراقب افراد دو رو و دو رنگ و کسانی که ظاهر و باطن آنان یکی نیست بود.

رهبر انقلاب اسلامی راه امام خمینی (ره)، شعارها و ارزشهای انقلاب و ایستادگی ملت ایران را مایه افتخار بسیاری از مسلمانان دانستند و با اشاره به خصوصیات شهید مغنیه افزودند : شهید حاج عماد مغنیه که به دست صهیونیستها به شهادت رسید خود را فرزند امام خمینی (ره) می دانست و به آن افتخار می کرد زیرا امام (ره) او و دیگر جوانان لبنانی و فلسطینی را زنده کردند و به آنان روح جدیدی دادند.

حضرت آیت الله خامنه ای شکست مفتضحانه رژیم صهیونیستی و امریکا را در جنگ 33 روزه لبنان در مقابل تعدادی جوان با ایمان و دارای سلاح معمولی نمونه ای از تأثیر انقلاب اسلامی و حرکت امام (ره) دانستند و تأکید کردند: جوانان لبنانی با توکل به خدا،‌ نهراسیدن از مرگ، ایستادگی در میدان و اعتماد به نفس موجب باطل شدن افسانه شکست ناپذیری رژیم صهیونیستی و امریکا شدند.

ایشان در بخش دیگری از سخنان خود قیام مردم تبریز را در 29 بهمن 1356 بر ضد رژیم طاغوت یکی از مقاطع اوج تاریخ همراه با افتخار مردم آذربایجان دانستند و تصریح کردند : مهمترین ویژگی حرکت مردم غیور، شجاع و با هوش تبریز در 29 بهمن 56، جلوگیری از به فراموشی سپرده شدن قیام 19 دی 56 مردم قم و تبدیل این حادثه به یک جریان و فرایند بود.

رهبر انقلاب اسلامی این حرکت مردم تبریز را شاخصی برای حرکت مردم در جریان انقلاب و نشانه بیداری مردم تبریز برشمردند و تأکید کردند : من با همه وجود شعار بیداری مردم آذربایجان را قبول دارم.

در این دیدار قبل از سخنان مقام معظم رهبری، نماینده ولی فقیه و امام جمعه تبریز جناب آقای مجتهد شبستری با اشاره به نقش مردم آذربایجان در مقاطع مختلف در حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور و همچنین روحیه غیرت دینی و عِرق ملی مردم این منطقه، گفت : مردم آذربایجان و تبریز با همان روحیه انقلابی 29 بهمن 56 و به مراتب پرشورتر از آن همواره آماده ادای وظیفه در راه انقلاب اسلامی هستند.