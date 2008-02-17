دیدار بوش از تانزانیا پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، جرج بوش در آخرین سفر دوره ای خود به قاره آفریقا روز گذشته به بنین رفت و امروز درتانزانیا با رئیس جمهور این کشور دیدار کرد و ازآنجا به رواندا، غنا و لیبریا خواهد رفت.

"جاکایا کی کوت" رئیس جمهور تانزانیا در دیدار بوش ابراز امیدواری کرد: اوباما از منتقدان جرج بوش که پدرش کنیایی الاصل است درانتخابات آتی پیروز شود.

جرج بوش در این دیدار با اشاره به انتخابات ماه مارس زیمبابوه از رابرت موگابه رئیس جمهور این کشور انتقاد کرد.

وی هچنین در مورد کنیا نیز گفت: قصد دیکته کردن خواست خود را به آنها ندارم.

بوش در مورد بحران دارفور هم گفت: ما کسانی را که مانع حل بحران در این کشور هستند تحریم کرده ایم .

بوش از استقلال کوزوو هم سخن به میان آورد و آنرا باعث ایجاد ثبات در منطقه بالکان دانست.

شایان ذکر است که پیش از ورود بوش به دارالسلام، هزاران نفر از مردم مسلمان تانزانیا با ریختن به خیابان های پایتخت این کشور، علیه سفر رئیس جمهوری آمریکا اعتراض کردند.

آنان از اینکه دولت دارالسلام با سفر بوش موافقت کرده، ابراز تاسف کردند

قابل توجه است که دولت دارالسلام از مردم خواسته بود از بوش استقبال پرشوری به عمل آورند.