کریمی بازهم بازیکنان استقلال را با دواندن جریمه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار در شرایطی برگزار شد که تیم فوتبال استقلال با توجه به شکست در بازی گذشته تحت فشار زیادی قرار داشت. همچنین شیرین فراز کرمانشاه هم برای فرار از قعر جدول به کسب سه امتیاز این دیدار نیاز داشت. حاشیه های این دیدار را در زیر می خوانید:

* پیش از آغاز مسابقه محمود فکری کاپیتان پیشین استقلال به سمت نیمکت آبی پوشان رفت. همچنین وی در زمان حضور کریمی در کنار نیمکت شیرین فراز کرمانشاه به استقبال مربی استقلال رفت.

* ناصر و آتیلا حجازی از جایگاه ویژه این دیدار را تماشا می کردند. همچنین محمد سعید نفریه عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال، هاشم ساعدی، امیر حسین صادقی، محسن یوسفی، کریم ملاحی و فراز کمالوند هم این دیدار را به نظاره نشسته بودند.

* در اواسط نیمه نخست بین مجیدی و دروازه بان شیرین فراز کرمانشاه درگیری بوجود آمد که بین دو نیمه دروازه بان شیرین فراز کرمانشاه از کاپیتان استقلال عذرخواهی کرد. البته این درگیری ها در نیمه دوم هم ادامه داشت.

* در این دیدار فرهاد مجیدی و علیرضا منصوریان پیش از سایر بازیکنان آبی پوش تشویق شدند. ضمن اینکه تماشاگران منتسب به استقلال در طول این دیدار بارها علیه پرسپولیس و سرمربی این تیم شعار دادند.

* فیروز کریمی سرمربی استقلال در طول 90 دقیقه در کنار خط طولی زمین حضور داشت که بارها با تذکر داور چهارم مواجه شد. البته درچندین صحنه دستیاران این مربی هم در کنار زمین حاضر می شدند که این امر کار داور چهارم را سخت تر کرده بود.

* پس از آنکه در اواسط نیمه دوم علیرضا منصوریان وارد زمین مسابقه شد، فرهاد مجیدی بازوبند کاپیتانی را به وی سپرد که این زمان هر دو بازیکن توسط تماشاگران تشویق شدند.

* تعداد اندکی از تماشاگران طرفدار تیم شیرین فراز که در ورزشگاه حضور یافته بودند پلاکاردی در دست داشتند که روی آن جمله « شیرین فراز چون کوه بیستون» نوشته شده بود. ضمن اینکه تشویق های آن ها پس از گل نخست تیمشان بیشتر شد.

* فیروز کریمی سرمربی تیم فوتبال استقلال پس از این دیدار علیرضا منصوریان ، حمید شفیعی ، محمد نوازی و ... را دور زمین دواند. ظاهرا ناهماهنگی این بازیکنان باعث ناراحتی و اعمال جریمه توسط کریمی شده است.