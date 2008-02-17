ثابت ماندن عوارض دریافتی شهرداری از مردم / 2 برابر شدن شفاف سازی در بودجه شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمد پورزرندی در نشست خبری امروز خود در ساختمان مرکزی شهرداری تهران ، خاطرنشان کرد: عوارض پسماند ارائه شده به شهروندان همان عوارض خدمات شهری است که تنها عدالت در نحوه محاسبه بهای خدمات پسماند را با توجه به حجم تولید، متراژ و موقعیت واحد شهری را افزایش داده است.

وی در ادامه تصریح کرد: در گذشته عوارض خدمات شهری در مورد تمامی واحدهای شهری به صورت یکسان تعیین ودریافت می شده است که با تصویب شورای شهر از این پس با توجه به فرمول در نظر گرفته شده از 25 درصد تا حداکثر 80 درصد عوارض نوسازی هر واحد شهری متغییر است.

معاون شهردار تهران گفت: عوارض خدمات شهری به صورت مستمر به تصویب شورا نرسیده بوده است و در سال 86 نیز با تاکید شورا تنها در قالب عوارض پسماند از مردم وجهت جمع آوری امحاء و بازیافت زباله دریافت می شود.

وی با اشاره به عادلانه شدن عوارض پسماند از سال جاری تاکید کرد: از واحدهای پر زباله و با موقعیت بهتر حداکثر 80 درصد و از واحدهای تغییر واحدهای واقع در جنوب شهر تهران همان 25 درصد دریافت می شود.

پورزرندی با اشاره به تغییرات اعمال شده در نحوه دریافت عوارض نوسازی یاد آور شد: در سال جاری برای اولین بار عوارض نوسازی به صورت یک جا و در 4 قسط ارائه شد ، ضمن آنکه شهرداری جوایزی را به افراد خوش حساب در این خصوص نظیر خودرو ، وام و سکه اعطا کرد.

وی خاطرنشان کرد: ارائه عوارض پسماند در بهمن ماه که به دلیل طولانی شدن روند بررسی در شورای شهر و فرمانداری صورت گرفت و ارائه عوارض نوسازی به صورت 4 قسط، شائبه دریافت عوارض اضافه توسط شهرداری را بوجود آورده است.

معاون مالی واداری شهرداری تهران با اشاره به بودجه نقدی 3650 میلیارد تومانی شهرداری در سال آینده ، یاد آور شد: بودجه شهرداری با در نظر گرفتن صورت های نقدی و غیر نقدی در سال آینده حداکثر 20 درصد افزایش یافته است.

پورزرندی همچنین تاکید کرد: مقایسه کل بودجه غیر نقدی و نقدی شهرداری در سال آینده با سالهای گذشته کاری اشتباه است و اینکه عنوان می شود بودجه شهرداری نسبت به سالهای گذشته چند برابر شده ، نادرست است.

وی با بیان اینکه بودجه غیر نقدی در بودجه سالهای گذشته شهرداری نیز وجود داشته است ، یاد آور شد: این بودجه تنها در سالهای گذشته ثبت نمی شده است.

معاون شهردار تهران تاکید کرد: نباید به صورتی عنوان شود که بودجه شهرداری چند برابر شده و به همین دلیل هم دیگر به بودجه مترو وکلا شهرداری کمک نشود.

حسین محمد پورزرندی با اشاره به در نظر گرفتن 500 میلیارد تومان اعتبار جهت سازمان نوسازی یاد آور شد: در کل با پیش بینی 2200 میلیارد بودجه غیر نقدی ، 365 میلیارد بودجه نقدی و اعتبار نوسازی ، کل بودجه سال آینده شهرداری مشخص می شود.

معاون شهردار تهران همچنین کاغذ بازی اداری را بزرگترین مانع جهت انتشار اوراق مشارکت توسط شهرداری دانست و افزود: در سال جاری امکان انتشار 500 میلیارد اوراق مشارکت وجود داشته است که پس از تصویب شورا باید نظر موافق سازمان شهرداری ها، وزارت کشور ، بانک مرکزی و شورای اقتصاد نیز جلب می شده که این امر تاکنون میسر نشده است.

پورزرندی همچنین خاطرنشان کرد: در سال آینده برای اولین بار امکان ارائه هزینه تمام شده هر پروژه همراه با روز شمار میسر شده است ضمن آنکه شهرداری آمادگی دارد در خصوص مسائل مالی خود هر ماه و بلکه هر هفته به شهروندان گزارش ارائه دهد.