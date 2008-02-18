گسترش تلاشهای مسلمانان برای ارائه حقیقت اسلام؛ اخبار اقلیت مسلمان جهان

مسلمانان بریتانیا در پی تساوی حقوق شهروندی

شورای مسلمانان بریتانیا در پی ایجاد تنشهایی پس از سخنرانی اسقف اعظم کانتربری، به منظور جلوگیری از تشدید اسلام‌هراسی، طی بیانیه ای اعتقاد راسخ خود را به ارزشها اجتماعی، میانه‌روی و قانون اعلام و تصریح کردند که میان این امور و اصول اسلام منافاتی وجود ندارد.

جامعه مسلمان بریتانیا اعلام کرد که تنوع قومیتها، فرهنگها و مکاتب فکری در میان مسلمانان به تقویت جامعه اسلامی منتهی می شود. ما اعتقاد داریم دین ما به همراه ادیان دیگر می تواند در جهت خیر جامعه کاربرد داشته باشد. به عنوان مسلمانان بریتانیایی اعتقاد خود را به ارزشهای انصاف و قانون در بریتانیا تصریح کرده و میان آنها با اصول اسلام که ارزشهای بنیادی آن دنبال کردن عدالت اجتماعی است منافاتی نمی بینیم.

شورای مسلمانان بریتانیا با تأکید بر دیدگاه اسقف اعظم کانتربری که در توضیح حمایت خود از تصویب برخی از ابعاد قانون شریعت اسلام ارائه کرده بود یادآور شدند که ما خواستار نظامهای قضایی دوگانه نیستیم و نمی خواهیم شیوه زندگی خود را بر دیگران تحمیل کنیم اما انتظار داریم گفتمان منصفانه ای بدون جنجال در اینباره صورت گیرد. اما با تمام این اوصاف رهبران و نهادهای اسلامی به واسطه رسانه ها و مقامات سیاسی تاریک جلوه داده می شوند و دین و جامعه ما به حاشیه رانده می شوند، ما قاطعانه تصمیم گرفته تلاشهای خود را افزایش دهیم و برای خیر مشترک تلاش کرده تا ثابت کنیم ما نیز با سایر شهروندان کشور برابر هستیم.

این شورا از تمام مسلمانان بریتانیا خواسته ارتباطهای مؤثری را با دوستان غیر مسلمان و همسایگان خود برقرار کرده و مسئولیتهای خود را تداعی کنند.

نارضایتی مسلمانان روسیه از ممنوعیت برخی کتابهای اسلامی

روسیه فهرستی از کتابهای پرخواننده و موثق اسلامی را با ادعای مبارزه با افراط‌گرایی دینی ممنوع کرده که این امر اقلیت مسلمانی که تروریسم را غیرقابل توجیه دانسته و آن را تقبیح کرده‌اند خشمگین کرده است.

راویل عین الدین مفتی روسیه و رئیس شورای مفتیان روسیه طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که این شورا فهرستی از کتابهای ممنوع مسلمان را منتشر کرده که دست کم قانون افراط‌گرایی دینی را نقض نکرده باشد.

مقامات روسیه اخیراً تعداد کتابهای اسلامی را در فهرست مطالب افراط‌گرایانه فدرال اضافه کرده‌اند. در این فهرست می‌توان به کتاب "شخصیت یک مسلمان" نوشته محمد الحشامی اشاره کرد که یکی از کتابهای مهم دینی برای دهها هزار مسلمان روسی به شمار می‌رود. این کتاب بر مهربانی و سخاوت نسبت به پیروان سایر ادیان تأکید کرده است.

عین الدین افزود: علتی برای استمرار ممنوعیت برخی از کتابهای ارزشمند اسلامی وجود ندارد، اما از سوی دیگر پاسخ دقیقی هم برای ممنوعیت این کتابها ارائه نشده است. ممنوعیت کتابهای اسلامی در روسیه با اصول دمکراسی هماهنگ نیست، این امر بسیار بی‌معنی است که از هیچ کارشناس، امام یا متصدی امورات اسلامی برای ممنوع کردن این کتابها مشورت گرفته نشده است.

براساس قوانین مبارزه با افراط‌گرایی توزیع، آماده کردن یا نگاهداری هرکدام از کتابهای ممنوع شده چهار سال زندان در پی دارد.

بررسی علل ممنوعیت از سوی شورای مفتیان روسیه

شورای مفتیان روسیه طی روزهای پنجشنبه و جمعه ( 25 و 26 بهمن ماه) به منطور بحث و بررسی درباره فهرست کتابهایی که دادگاه روسیه آنها را به نام مبارزه با افراط گرایی ممنوع کرده در قازان، تاتارستان گردهم آمدند.

گاسمان اسخاکوف رئیس هیئت مسلمانان تاتارستان طی یک نشست خبری بیش از نشست شورای مفتیان روسیه در قازان گفت: ما به شدت نگران این مسئله اعلام کتابهای اسلامی به عنوان مطالب افراط گرا هستیم و اگر ضروری باشد به دادگاه استراسبورگ مراجعه خواهیم کرد اما درحال حاضر تنها این موضوع را در جلسه شورای مفتیان مورد بحث قرار می‌دهیم.

ولی الله یاکوپوف معاون اول هیئت مسلمانان تاتارستان گفت: فهرست کتابهای اسلامی ممنوع، قانون کاملاً تازه ای در روسیه به شمار می‌رود. مکانیسم ممنوعیت این کتابها که بدون مشورت با کارشناسان است به سختی قابل پذیرش تلقی می‌شود.

سازمان فدرال اعمال محدودیتها در روسیه فهرستی منتشر کرده که طی آن 79 کتاب اسلامی به نام مبارزه با افراط گرایی ممنوع شده‌اند.

ممنوعیت ساخت مسجد در جنوبی‌ترین ایالت اتریش

جنوبی‌ترین ایالت اتریش قانونی تصویب کرده که به موجب آن ساخت مسجد ممنوع شده است. این قانون انتقادهای شدید مخالفان و مسلمانان برای نقض آزادی دینی را در پی داشته است.

گرگ هایدر فرماندار ایالت کارینتیا که ساخت مسجد را ممنوع اعلام کرده، گفت: تنها توصیه می‌کنم علیه اسلامی‌شدن که تمام اروپا را احاطه کرده و فرهنگی کاملاً متفاوت را وارد این قاره کرده ایستادگی کنید و ما در این عرصه پیشگام هستیم.

فرماندار این شهر رئیس حزب راست‌گرای ائتلاف آینده اتریش است. این قانون تصریح می‌کند که ساخت هر ساختمانی با معماری یا اندازه غیرعادی باید توسط کمیسیونی مورد قضاوت قرار گیرد که همخوانی آن با استانداردهای ظاهری شهرها مورد تصویب باشد. این امر بدان معنا است که مساجد شانس اندکی برای کسب اجازه ساخت دارند.

هایدر در دهه 1990 نیز پس از آنکه حزب راست‌گرای آزادی به دومین حزب بزرگ اتریش تبدیل شد به واسطه اظهارات بیگانه‌هراسانه خود در تیتر اخبار بین المللی قرار گرفت. تصویب قانون جدید به‌سرعت با انتقاد مخالفان و مسلمانان مواجه شد .

گابی شانیگ رهبر حزب سوسیال دموکرات گفت: این قانون برای امری تصویب شده که وجود ندارد.در این ایالت که بیشترین جمعیت آن را کاتولیکها تشکیل داده‌اند هیچ درخواستی برای ساخت مسجد مطرح نشده است.

در ایالت کارینتیا 11 هزار مسلمان در میان جمعیت 400 هزار نفری آن زندگی می‌کنند. این منطقه دومین منطقه‌ای است که جمعیت مسلمانان آن بسیار اندک است. مسلمانان که در کل 400 هزار نفر یا 4 درصد از جمعیت اتریش را به خود اختصاص داده اند این قانون را تقبیح کردند.

عمر راوی سخنگوی جامعه اسلامی اتریش گفت: این قانون اصول تساوی و آزادی دینی را نقض کرده و اعتبار اتریش را زیر سؤال می‌برد.

به‌رغم آنکه اسلام دومین دین بزرگ در این کشور است مسلمانان همواره با ستادهای راست‌گرایی مواجه هستند که با ساخت مساجد دارای امکانات مخالف بوده و آنها را نشانه اسلامی شدن اروپا توصیف می‌کنند.

دانشجویان ترکیه با حجاب اسلامی به دانشگاه رفتند

برخی دانشجویان مسلمان ترکیه از روز دوشنبه 22 بهمن ماه پیش از آنکه قانون منع حجاب در دانشگاههای کشور در آخرین مرحله مورد تصویب رئیس جمهور قرار گیرد با حجاب کامل در کلاسها حاضر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، سخنگوی دولت که حامی این اقدام بوده از دانشجویان خواست از قانون پیشی نگیرند. چرا که این قانون که به بحث و مناقشات اخیر ترکیه سکولار اما با جمعیت مسلمان تبدیل شده و روز شنبه 20 بهمن ماه مورد تصویب پارلمان قرار گرفته، ابتدا باید به امضای رئیس جمهور کشور برسد که انتظار می رود تصمیم نهایی وی تا دو هفته آینده اعلام شود.

کامیل چیسک از سخنگویان کابینه از دانشجویان خواست با قانون همگام باشند چرا که باید از هر اقدامی که قانون را مورد سوء استفاده قرار می دهد پرهیز کرد.

نمایندگان پارلمانی این کشور با آرای 411 رأی موافق در مقابل 103 رأی مخالت در آخرین دور از رأی گیری‌هایی که برای لغو قانون منع حجاب صورت گرفته از این قانون حمایت کردند تا مسلمانان در نهادهای دولتی و دانشگاه ها بتوانند از حق داشتن پوشش دلخواه خود برخوردار شوند.

سازمانهای اسلامی در آموزش اولیه کودکان مالاوی پیشرو هستند

سازمانهای اسلامی کشور مالی در جنوب افریقا در آموزش اولیه کودکان و مراقبت از آنها درمناطق فقیرنشین و در مدارس پیش‌دبستانی از سایر نهادها پیشی گرفته‌اند.

شیخ جعفر خالد مربی ارشد آموزشی در سازمان خیریه برکت در شهر بلانتیر در مالاوی گفت: در این طرحها ما مناطقی را مورد هدف قرار داده‌ایم که کودکان آن از دسترسی به آموزش اولیه محروم مانده‌اند.

در این کشور به طور کلی دولت هیچ نوع مدارس پیش‌دبستانی را تأسیس نکرده و اکثر این نهادها از سوی سازمانهای غیردولتی یا سازمانهای دینی اداره می‌شوند. برخی از تحقیقات همچنین نشان می‌دهند که سازمانهای اسلامی نخستین سازمانهایی هستند که در دورافتاده‌ترین و پرجمعیت‌ترین مناطق فقیر روستایی مالاوی چنین تسهیلاتی را برای کودکان سنین 3 تا 6 سال فراهم کرده‌اند. در این مدارس علاوه بر آموزشهای پیش‌دبستانی ضروری به ارتقای وضعیت بهداشتی سلامتی آنها نیز اهمیت داده می‌شود.

قدرت عیسی از آموزگاران این مقطع اظهار داشت: این آموزشها می‌توانند به از بین بردن اختلافاتی که در نتیجه جایگاه اجتماعی به وجود آمده کمک کند. ما کودکان را از پیشینه‌های مختلف گرد هم جمع می‌کنیم و به آنها حس ناب برادری را می‌آموزیم.

فعالان مسلمان این منطقه اعتقاد دارند که آموزش پیش‌دبستانی می‌تواند به برخی از مسائلی که پیش روی کودکان آسیب‌پذیر به‌ویژه ایتام از خانواده‌های فقرزده وجود دارد اشاره کرده و در رفع آن گام بردارد. این آموزشها همچنین با هدف اجتماعی کردن کودکان و سوق دادن آنها به سمت مسئولیت پذیری، معنویت، اخلاق و بهداشت صورت می‌گیرد که این امر می‌تواند آنها را از مبتلا شدن به ویروس مهلک اچ آی وی مورد محافظت قرار دهد.

شیخ خالد گفت: این آموزشها در سراسر کشور می‌توانند در حفظ هویت جوانان مسلمان تأثیرگذار باشند؛ چراکه شخصیت کودک از بدو ورود به مدرس شکل می‌گیرد و آشنایی کودک مسلمان با اصول و عقاید ناب اسلام می‌تواند وی را به مسلمانی حقیقی تبدیل کند.

اسلام پس از مسیحیت دومین دین بزرگ این کشور افریقایی محسوب می‌شود. آمار رسمی نشان می‌دهد که مسلمانان 12 درصد جمعیت 12 میلیونی این کشور را تشکیل داده‌اند.

جشنواره فرهنگی مسلمانان کانادا برگزار می‌شود

گروهی از جوانان مسلمان کانادا در تلاش برای رفع باورهای نادرست و ارائه چهره حقیقی اسلام و مسلمانان از عصر دیروز شنبه 27 بهمن ماه جشنواره فرهنگی مسلمانان کانادا را برگزار می‌کنند.

گسترش باورهای نادرست درباره اسلام و مسلمانان در غرب باعث شده تا پیروان دین آسمان اسلام به نظر غربیان خشن، تروریست و بیگانه برسند. این در حالی است که این شرایط پس از یازدهم سپتامبر وخیم‌تر شد به‌طوری‌که اعضای جوامع غنی اسلامی حضور مسلمانان در رسانه‌ها را به تروریسم نسبت می‌دهند از این رو یک گروه از جوانان مسلمان شهر ادمونتون کانادا که خواستار تغییر این وضعیت هستند تلاش می‌کنند در دومین سال متوالی طی برگزاری نمایشگاهی این باورها را اصلاح کنند.

عمران قریشی یکی از برگزارکنندگان این رویداد یادآور شد که مهمترین مسئله‌ای که در جامعه مسلمانانی که اقلیت در بسر می برند، وجود دارد تنوع فرهنگی است. اعضای جامعه اسلامی از پیشینه‌های مختلفی هستند و ما می‌خواهیم در این نمایشگاه تکثر خود را در عین وحدت نشان دهیم تا غیرمسلمانانی که با شیوه و سبک زندگی ما آشنا نیستند اطلاعات دست اولی کسب کنند.

در این نمایشگاه فیلم/ ویدئوهای مستقلی که توسط هنرمندان محلی تهیه شده به نمایش در می‌آیند. امسال حدود 10 فیلم در این جشنواره به نمایش درمی‌آیند که ژانرهای آنها از کمدی تا درام و مستند متغیر هستند. اما محور همه آنها شکل دادن به چهره و باوری مثبت از مسلمانان جهان و به‌ویژه مسلمانان کانادایی است که این امر می‌‌تواند به برقراری پلهای ارتباطی میان مسلمانان و غیر مسلمانان کمک کرده و گفتگوی بین جوامع را تقویت کند.

نخستین شبکه تلویزیونی اسلامی مالزی راه‌اندازی می‌شود

نخستین شبکه تلویزیونی اسلامی مالزی به‌زودی با هدف ارتقای درک مردم از اسلام راه‌اندازی می‌شود.

خیرالدین ابوحسن مدیر اجرایی شبکه جهانی اسلامی اظهار داشت: اکنون زمان آن رسیده تا مالزی نیز شبکه تلویزیونی اسلامی راه‌اندازی کند. این شبکه به پخش برنامه‌های اسلامی با رویکرد معتدل می‌پردازد تا مخاطبان سراسر کشور بتوانند آن را درک کنند.

پیش از این خیرالدین یادداشت تفاهمی با بنیاد تبلیغات اسلامی مالزی در همایش فارغ‌التحصیلان دانشگاه الازهر در این کشور امضا کرده بود. این همایش با حضور علمای اسلامی و افتتاحیه نخست وزیر مالزی برگزار شد.

این یادداشت تفاهم با هدف توسعه همکاری‌های این شبکه تلویزیونی و بنیاد تبلیغات اسلامی مالزی امضاء شده است تا شبکه تلویزیونی اسلامی با عنوان " الفلاح" در دسترس مسلمانان وغیر مسلمانان مالزی قرار بگیرد.

مدیر اجرایی این شبکه اظهار داشت: مالزی به منظور تبادل برنامه در زمینه‌های فرهنگی، سنتی، سبک زندگی، نظام سیاسی و آداب دینی با کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی همکاری خواهد کرد تا در نهایت خود بتواند برنامه‌های اسلامی را تولید کرده و آن را به کشورهای غربی و شرق آسیا ارائه کند.

دولت تایلند خودمختاری استانهای مسلمان‎نشین را بررسی می‌کند

دولت جدید تایلند اعطای خودمختاری نسبی را به سه استان جنوبی و مسلمان‌نشین این کشور مورد بررسی قرار می‌دهد.

دولت جدید تایلند در تلاش برای آرام کردن تنشهایی که تاکنون جان 2 هزار و 900 نفر را طی چهار سال گذشته در این منطقه گرفته مسئله خودمختاری نسبتی این سه استان را که پیشتر قلمروهای سلطان‌نشین مستقل اسلامی بودند، بررسی خواهد کرد.

وزیر کشور تایلند گفت: می‌خواهم تصدیق کنم که استقلال و خودمختاری میسر است اما باید نوع آن را مورد بحث قرار دهیم که در این رابطه وضعیت غربی‌ترین منطقه چین را به عنوان یک منطقه مسلمان‌نشین و خودمختار به عنوان الگو مدنظر قرار می‌دهیم.

این در شرایطی است که نخست وزیر تایلند با ایده وزیر کشور مخالفت کرده و اظهار داشته پیشنهاد وی خوب است اما تحقق آن به‌خوبی اصل پیشنهاد نیست.

سه استان جنوبی تایلند که دارای بیشترین جمعیت مسلمان هستند تا پیش از ملحق شدن تایلند بودایی در سال 1902 خودمختار بودند که این امر موجبات تنش و درگیریهای بسیاری را فراهم کرد چون مسلمانان احساس می‌کنند مورد سوء‌رفتار دولت قرار گرفته و همواره به عنوان شهروند درجه دوم مدنظر قرار می‌گیرند.