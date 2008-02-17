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۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۶:۰۳

/هفته بیست و یکم لیگ برتر/

پیروزی استقلال برابر شیرین فراز و صعود به رده ششم جدول رده بندی

پیروزی استقلال برابر شیرین فراز و صعود به رده ششم جدول رده بندی

تیم فوتبال استقلال تهران با برتری برابر شیرین فراز کرمانشاه، هفته بیست و یکم رقابت های لیگ برتر را با پیروزی پشت سر گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و یکم رقابتهای فوتبال لیگ برتر عصر امروز با برگزاری دیدار تیم های استقلال تهران و شیرین فراز کرمانشاه در ورزشگاه آزادی پیگیری شد که در این دیدار شاگردان فیروز کریمی با نتیجه 2 بر یک از سد میهمان قعرشنین خود گذشتند.

برپایه این گزارش، فرهاد مجیدی (13) و سعید بیات (51) برای استقلال گلزنی کردند و داریوش میکائیلی (74) و روی اشتباه وحید طالب لو تک گل شیرین فراز کرمانشاه را به ثمر رساند.

دراین دیدار که قضاوت آن برعهده البرز حاجی پور بود، رامین محرم پور از تیم شیرین فراز کرمانشاه در دقیقه 85 از زمین مسابقه اخراج شد. همچنین میثم منیعی، حمید شفیعی و مهدی امیرآبادی از تیم استقلال بازیکنان اخطاری این دیدار بودند.

شاگردان فیروز کریمی با این پیروزی 29 امتیازی شدند و با سه پله صعود جایگاه ششم جدول رده بندی را از آن خود کردند. شیرین فراز کرمانشاه هم با همان 17 امتیاز و به خاطر تفاضل گل بهتر از پگاه در رده هفدهم باقی ماند.

کد مطلب 640485

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