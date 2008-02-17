اولمرت بر ادامه کشتار فلسطینیان در نوار غزه تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، ایهود اولمرت در نشست امروز کابینه رژیم اسرائیل گفت که این رژیم به "ادامه جنگ خود علیه نوار غزه تا زمان از بین رفتن تهدید" ادامه خواهد داد.



وی افزود: "پاسخ اسرائیل به موشکها شامل اجرای عملیات نظامی در نوار غزه، اعمال تحریم ها و توسعه سیستم ضد موشکی و مقاوم کردن ساختمانها در شهرک های پیرامون نوار غزه است".

رژیم صهیونیستی بعد از برگزاری کنفرانس سازش آناپولیس بر دامنه حملات خود به نوارغزه افزوده است به گونه ای که در این مدت دهها فلسطینی شهید و زخمی شده اند.



این رژیم در همین راستا شب گذشته و امروز با حملات هوایی به نوار غزه، چهار فلسطینی از جمله یک مبارز را شهید و شمار دیگری را زخمی کرد.

این کشتار و حملات درحالی صورت می گیرد که رادیوی رژیم صهیونیستی امروز از احتمال برگزاری نشست اولمرت و ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خبر داد و گفت: این نشست برای پیگیری روند مذاکرات جاری میان اسرائیل و فلسطینی ها درباره مسائل مربوط به وضعیت نهایی برگزار خواهد شد.