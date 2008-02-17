  1. بین الملل
  2. سایر
۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۶:۲۱

اولمرت بر ادامه کشتار فلسطینیان در نوار غزه تاکید کرد

اولمرت بر ادامه کشتار فلسطینیان در نوار غزه تاکید کرد

نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز بر ادامه تجاوزگری و کشتار ملت فلسطین در نوار غزه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، ایهود اولمرت در نشست امروز کابینه رژیم اسرائیل گفت که این رژیم به "ادامه جنگ خود علیه نوار غزه تا زمان از بین رفتن تهدید" ادامه خواهد داد.

وی افزود: "پاسخ اسرائیل به موشکها شامل اجرای عملیات نظامی در نوار غزه، اعمال تحریم ها و توسعه سیستم ضد موشکی و مقاوم کردن ساختمانها در شهرک های پیرامون نوار غزه است".

رژیم صهیونیستی بعد از برگزاری کنفرانس سازش آناپولیس بر دامنه حملات خود به نوارغزه افزوده است به گونه ای که در این مدت دهها فلسطینی شهید و زخمی شده اند.

این رژیم در همین راستا شب گذشته و امروز با حملات هوایی به نوار غزه، چهار فلسطینی از جمله یک مبارز را شهید و شمار دیگری را زخمی کرد.

این کشتار و حملات درحالی صورت می گیرد که رادیوی رژیم صهیونیستی امروز از احتمال برگزاری نشست اولمرت و ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خبر داد و گفت: این نشست برای پیگیری روند مذاکرات جاری میان اسرائیل و فلسطینی ها درباره مسائل مربوط به وضعیت نهایی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 640486

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها