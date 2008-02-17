شرط اساسی تداوم انقلاب حضور گسترده مردم در صحنه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام طائب جانشین فرمانده نیروی مقاومت بسیج در دومین همایش فرماندهان واحدهای بسیج دانش آموزی تهران بزرگ در سالن امام علی (ع) ستاد مشترک سپاه پاسداران نقش فرهنگیان بسیجی را در تداوم انقلاب یک نقش اساسی عنوان کرد و گفت : معلمان بسیجی با بصیرت و آگاهی دادن به دانش آموزان می توانند به حضور مردم به ویژه دانش آموزان کمک شایانی کنند که اگر این حضور عارفانه و آگاهانه باشد انقلاب را بیمه می کند.

جانشین فرمانده نیروی مقاومت بسیج همچنین داشتن دو عنصر معلمی و بسیجی بودن را برای معلمان بسیجی یک ارزش دانست وگفت: معلمی که شغل انبیا است و بسیجی هم کسی است که با عشق، ایمان و آمادگی لازم مشغول فعالیت در عرصه های مختلف انقلاب است و برای پیشرفت کشور و انقلاب تلاش می کند.

طائب با اشاره به اینکه خداوند پیامبران خود را با شاخص و میزان فرستاد و بر اساس آن شاخص ها قیام به قسط و عدل کردند افزود: پیامبران آمدند تا مردم را از گمراهی نجات داده و اداره امور را به دست بگیرند و سعادت دنیا و آخرت را تامین کنند.

وی حرکت و قیام حضرت امام خمینی (ره) را دنباله حرکت انبیاء الهی دانست و افزود: حضرت امام در مقابل دیکتاتوری، ظلم، فساد و فحشا و استعمار بیگانگان ایستاد ، بسیاری مردم قیام کردند و امام ظرف مدت کمتر از یکسال برای دوام این قیام بسیج مستضعفین را تشکیل داد.

جانشین فرمانده نیروی مقاومت بسیج خاطر نشان کرد : اگر به عنوان معلمین و مدیران تعلیم و تربیت می خواهید نقش پیامبری خود را ایفا کنید باید بر سرنوشت اجتماعی مخاطبان خود تاثیر گذار باشید و باید تلاش کنید تا توطئه ها وترفندهای دشمنان را به خود آنها برگردانید.

طائب گفت: امروز همه تلاش دشمن این است که اراده جوانان ما را از آنها بگیرد و با ترویج و گسترش مواد مخدر، قرص های روانگردان، سی دی های مبتذل و غیره سعی در به انحراف کشاندن جوانان دارد و اگر نتوانست جوانان را بی اراده کند یقینا تلاش خواهد کرد تا باورهای آنها را عوض کند.

وی گفت : باید به عده ای که همراه دشمن احساس می کنند بدون وابستگی به بیگانگان نمی شود کشور را اداره کرد فهماند که برای اداره کشور لازم نیست به بیگانگان اعتماد کرد و باید ارزشهای اسلامی و خودباوری را در جوانان تقویت نمود.

معاون سابق فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه مهار، تغییر رفتار و تغییر ساختار سه راهبرد مهم آمریکا علیه ایران اسلامی است تصریح کرد: امروز کشور ما الگوی مقاومت برای دیگران شده است و دشمن می خواهد این قدرت نرم جمهوری اسلامی را به هر شکل ممکن مهار کند.

وی همچنین با اشاره به اینکه ایران اسلامی به سرعت در حال رشد در تمامی زمینه ها است افزود: دشمن تلاش می کند این همه دستاوردها و پیشرفت های جوانان ما را در عرصه های مختلف فیزیک، زیست شناسی، پزشکی و سازندگی کم اهمیت جلوه دهد.

جانشین فرمانده نیروی مقاومت بسیج با اشاره به بعضی از مشکلات ومسائل فرعی که در جامعه وجود دارد گفت: امروز دشمن در تلاش است مسائل فرعی را به مسائل اصلی در افکار عمومی تبدیل کند ولی گفتمان انقلاب این است که بر اساس منافع ملی خودش درمیادین بین المللی حرف خودش را بزند و هر گفتمانی که این را بخواهد عوض کند در حقیقت با دشمن همکاری کرده است.