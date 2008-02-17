آسمان اغلب نقاط کشور فردا ابری همراه با بارش برف و باران است

به گزارش خبرگزاری مهر، آسمان استانهای اصفهان، قم، قزوین، مرکزی و همدان نیمه ابری بتدریج ابری همراه با بارش باران و وزش باد ، استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، ایلام، زنجان، کردستان، کرمانشاه و لرستان ابری همراه با بارش باران ، برف و وزش باد پیش بینی می شود .

آسمان استانهای خراسان رضوی و شمالی صاف و در اواخر وقت ابری همراه با وزش باد و بارش باران، کهکیلویه و بویر احمد و خوزستان ابری همراه با بارش باران و وزش باد پیش بینی می شود.

سازمان هواشناسی برای استانهای خراسان جنوبی، کرمان و یزد آسمانی صاف در اواخر وقت ابری با وزش باد و بارش پراکنده، بوشهر نیمه ابری تا ابری همراه با بارش باران و وزش باد، چهارمحال و بختیاری نیمه ابری بتدریج ابری همراه با بارش باران و برف و وزش باد پیش بینی کرده است.

آسمان سمنان صاف بتدریج ابری همراه با وزش باد و بارش پراکنده، سیستان و بلوچستان صاف در اواخر وقت افزایش ابر همراه با وزش باد و در شهرهای شمالی بارش پراکنده، فارس بتدریج ابری همراه با بارش باران و وزش باد، گلستان صاف در اواخر وقت ابری و بارش باران، مازندران نیمه ابری بتدریج ابری همراه با بارش باران، هرمزگان کمی ابری تا نیمه ابری در پاره ای از نقاط با وزش باد پیش بینی می شود.

آسمان استان تهران نیز فردا نیمه ابری بتدریج ابری همراه با بارش باران و وزش باد با کمینه و بیشینه ( 4 و 15 )درجه سانتی گراد پیش بینی می شود.