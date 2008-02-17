جوانان دانمارکی از انتشار کاریکاتورهای موهن درباره پیامبر اسلام (ص) عذر خواستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "ورد بولتن"، این گروه از دانشجویان دانشگاههای دانمارک در اعتراض به روزنامه نگاران دانمارکی، گروهی اینترنتی را به نام "ما از محمد (ص) عذرخواهی می کنیم" راه اندازی کردند.

گروه هدفش نام نویسی از10 هزار نفر طی 14 روز است و اعلام کرده اند در صددند تا نشان دهند که هر کسی که در دانمارک زندگی می کند با کاریکاتورهایی که از سوی روزنامه نگاران منتشر می شود، موافق نیست.

این گروه اعلام کرده است که " آزادی بیان نامحدود و بی حد و حصر به هیچ وجه نباید سبب توهین و تحقیر باورهای دیگر مردمان شود".

"آندرز بوتر" (Anders Bötter) بنیانگذار گروه "ما از محمد (ص) عذر می خواهیم" گفت که گروهش حرکتی را آغاز کرده که در واکنش و مخالفت با چاپ مجدد کاریکاتورها است".

بوترمی افزاید:" زمانی که این کاریکاتورها برای اولین بار منتشر شد از اینکه دانمارکی هستم احساس شرم کردم و زمانی که این کاریکاتورها مجدداً منتشر شد دریافتم که عذرخواهی کافی نیست و شروع به ایجاد یک گروه (FaceBook) نام نویسی کردم".

وی گفت که بسیاری از دانمارکی ها این کاریکاتورها را اقدامی غیر سازنده و توهین آمیز می دانند و ما باید واکنش خودمان را به آنها نشان دهیم.

گفتنی است که در زمانی کوتاه فهرست اسامی گروه بوتر به 10 هزار نفر رسیده است.