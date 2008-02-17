نخستین گام خصوصی سازی در OTC سازمان گسترش با موفقیت انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر از بازار فرابورس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، پس از افتتاح تالار مبادلات فرابورس IDRO OTC، نخستین عرضه سهام در این تالار در تاریخ شنبه 27/11/1386 از سوی شرکتهای سرمایه‌گذاری رنا، رادیاتور ایران و صنایع تجهیزات نفت انجام گرفت که در پی رقابت شدید بین خریداران، جلسه معاملاتی صبح به بعدازظهر موکول شد و در جلسه بعدازظهر، این رقابت که به صورت حضوری برگزار می‌شد تا پایان جلسه عصر ادامه یافت و ادامه رقابت به صبح یکشنبه 28/11/1386 موکول شد.

در ادامه جلسه معاملاتی که 9 صبح یکشنبه برگزار گردید در نهایت یکی از خریداران با پیشنهاد قیمتی که 24% بیش از قیمت پایه اعلامی بود برنده مزایده اعلام گردید.

در فاز جدید خصوصی سازی در سازمان گسترش که در بازار فرابورس (OTC) انجام می پذیرد ابتدا از شرکت کنندگان، سپرده شرکت در معامله اخذ شد و در روز برگزاری عرضه که به صورت مزایده حضوری و با حضور نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور جهت اطمینان از صحت و شفافیت معامله برگزار می‌گردد، شرکت‌کنندگان پیشنهاد قیمتهای جدید را تا زمان انصراف خریداران به جز یک خریدار از ادامه رقابت، ادامه داده و در نهایت برنده مزایده طی صورتجلسه‌ای که به امضای حاضران رسیده به طور شفاف و مستند اعلام می‌گردد. لازم به ذکر است که در این روش از جریان معامله و ارائه پیشنهادها، فیلم‌برداری می‌شود.

همچنین این روش مورد توجه عرضه کنندگان و نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته و شفافیت آن به تأیید رسیده است.

در همین راستا عرضه های سهام مجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در راستای تحقق بهتر اصل 44 از طریق IDRO OTC انجام خواهد پذیرفت و در گام بعدی در تاریخ یکشنبه 05/12/1386 به میزان 20% سهام شرکت پلی‌نار از سوی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران در IDRO OTC عرضه خواهد شد.