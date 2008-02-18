15 درصد جمعیت کشور از طریق قالیبافی ارتزاق می کنند

حمیدرضا انصاری رنانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: با توجه به اشتغالزایی این صنعت بی شک هرگونه خللی در چرخه تولید قالیبافی به اشتغالزایی موجود نیز لطمه می زند از این رو توجه به این امر بسیار مهم است همچنین فرش دستباف علاوه بر اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم که از طریق رنگرزی، پشم ریسی و ... ایجاد می کند، ارزش ارز آوری فراوانی برای کشور به دنبال دارد.

وی افزود: این صنعت طی سالهای گذشته پس از نفت اولین صادرات ارزآور در کشور بوده است به طوریکه میزان درآمد این صنعت تا 5/1 میلیارد دلار در سال هم رسیده است اما این میزان طی 10 سال اخیر به 700 تا 300 میلیون دلار کاهش یافته و در حال حاضر معادن به بزرگترین ارزآور کشور تبدیل شده اند.

این محقق خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته 60 درصد صادرات فرش دنیا به ایران تعلق داشت و این میزان در سالهای بعد با توجه به رقبای جدی و کپی سازی نقشه های فرش دستباف در سال 1994 به 35 درصد کاهش یافته است به نحوی که بیشترین میزان صادرات به اتحادیه اروپا بوده است.

انصاری یادآور شد: اما طی سالهای اخیر میزان صادرات فرش دستباف از این مقدار نیز کمتر شده و به 29 درصد رسیده است به نحوی که در حال حاضر 25 درصد از کل صادرات فرش به اروپا از ایران صورت می گیرد.

عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات علوم دامی کشور عنوان کرد: در حال حاضر اروپا و آمریکا دو بازار بین المللی فرش هستند که صادرات فرش به این کشورها صورت می گیرد و بازار واردات آمریکا طی سالهای گذشته دو برابر شده اما عدم ارتباط ایران با این کشور موجب رشد رقبا در این عرصه شده است و آلمان نیز که بیشترین واردکننده فرش است طی سالهای اخیر به جرگه صادرکنندگان فرش ماشینی پیوسته و گرایش بیشتری به این نوع فرش نشان می دهد.

وی همچنین افزایش قیمت نفت و وضعیت نامناسب اقتصادی در جهان را از دیگر عوامل کاهش گرایش جهانی به فرش عنوان و تصریح کرد: کشورها برای کنترل شرایط اقتصادی در این شرایط از ورود کالاهای لوکس از جمله فرش به کشور خود جلوگیری می کنند و این امر موجب افزایش نگرانی کشورهای صادرکننده فرش از جمله ایران شده است.

انصاری همچنین از رشد رقبا طی سالهای اخیر خبر داد و بیان داشت: هند و پاکستان هم اکنون بزرگترین رقبای ایران در تولید فرش دستباف هستند و به نظر می رسد ترکیه نیز به زودی به جرگه کشورهای رقیب می پیوندد.

این محقق با برشمردن علل و عوامل کاهش صادرات فرش ایران بر توجه مسئولان به بهبود این وضعیت تاکید کرد و گفت: افزایش مطالعات دانشگاهی در زمینه تولید مواد اولیه فرش، توجه به کیفیت مواد اولیه، شناخت سلیقه مشتریان در عرصه های بین المللی، بازاریابی، رفع مشکلات تولیدکنندگان و ... از جمله مواردی است که باید برای گسترش صادرات فرش مورد توجه قرار گیرد.