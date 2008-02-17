واحد صدور شناسنامه در بیمارستان محل تولد در شیراز راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مدیر درمان تامین اجتماعی فارس بعد از ظهر امروز در مراسم افتتاح این واحد گفت: هدف از راه اندازی واحد صدور شناسنامه روان سازی امور مشتری و تکریم واقعی ارباب رجوع است.

علی اکبر بنی هاشمی ادامه داد: هیچکس راه اندازی این واحد را از ما نخواست اما این امر به خوبی می توانند به روند روان سازی امور ارباب رجوع کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: بیمارستان بهشتی شیراز طی یک سال گذشته حدود 5/1میلیون نفر مراجعه کننده داشته و حدود 20هزار عمل جراحی انجام شده است.

در ادامه مراسم مدیر کل ثبت احوال فارس گفت: این طرح در حال حاضر به صورت پایلوت در بیمارستان بهشتی شیراز راه اندازی شده و در آینده نزدیک در دیگر مراکز استان نیز گسترش خواهد یافت.

علیرضا بیات پور ادامه داد: در استان از سال 84 تاکنون صدور شناسنه نوزادان به صورت مکانیزه برای نخستین بار در کشور صورت گرفته و در حال حاضر این امر در نقاط محروم استان نیز توسعه یافته است.

وی از صدور شناسنامه رایانه ای در این استان برای افراد بالای 16سال از سال آینده خبر داد.