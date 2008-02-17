جدیدترین شماره ماهنامه «امتداد» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ماهنامه«امتداد» با نگاه به فرهنگ، هنر و ادبیات مقاومت به سردبیری رضا مصطفوی با آثاری از نویسندگان این عرصه همچون سعید عاکف، داود امیریان، ابوالفضل درخشنده، رحیم چهره خند در 46 صفحه با قیمت 400 تومان در پیشخوان روزنامه فروشی ها قرار گرفت.

در این شماره مطالبی مانند، عظمت حسین دست نیافتنی است، جز زیبایی چیزی ندیدم، العطش دیگر آب نمی خواهم، سیمین بهشت، همیشه فکر می کنم علی با من است، دلم می خواد کبوتر بام حسین بشم من، امشب شهادت نامه عشاق امضاء می شود، از کربلا تا کربلا، سید وسط بعثی ها روضه خواند، پاهایم فدای امام، عاشورای ما عاشورای خمینی است، صفای معصومه(ص)، مروه جبهه، شمر و صدام و یارانش، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد، عکس رخ یار، زندگی برای یک سلام، قبر این گل بوی گلاب می دهد، ثبت خاطرات و کیفیت فدای کمیت، مادر می دانست رفتن تو برگشتی ندارد، رسم پرواز، شما روی سر ما جا دارید، انشاء ا... بعد از 400 سال شهید شید و ... به چشم می خورد.

علاقمندان جهت اشتراک و تهیه ماهنامه «امتداد» می توانند با شماره تلفن گویای مجله 2902840 یا2902740 و یا به وب سایت www.emtedad.ir و یا با سرویس پیامک 30001357 تماس حاصل نمایند و یا به نشانی قم-صندوق پستی 958-37185 مکاتبه نمایند.