پرداخت 1584 میلیارد ریال اعتبار برای طرحهای اشتغالزا در همدان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سلیمان حیدری دلگرم عصر امروز در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان همدان اظهار داشت: از آغاز پذیرش طرحهای کوچک و زود بازده اقتصادی تا کنون با شش هزار و 739 طرح قرار داد بسته شده است.

وی با بیان اینکه مدیران واحدها و دستگاه های اجرایی باید برای پذیرش، تصویب و عقد قرار داد طرح های کوچک و زود بازده حل مشکلات مردم را در راس کارها قرار دهند، افزود: در صورت اجرایی شدن این طرح ها برای 21 هزار و 745 جویای کار اشتغال ایجاد می شود.

حیدری دلگرم تصریح کرد: تا کنون برای پنج هزار و 674 طرح کوچک و زود بازده در شهرستان همدان، 1584میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.