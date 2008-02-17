سایه سنگین ترور بوتو بر انتخابات پاکستان / مشرف در حالتی از بیم و امید

به گزارش خبرگزاری مهر، مبارزات انتخاباتی پایان یافت، انفجارهای انتحاری در اقصی نقاط کشور همچنان ادامه دارد، دهها نفر کشته و یا زخمی شدند، با وجود تمامی شرایط کنونی شاید بتوان به حضور پرشور مردم که مورد انتظار "پرویز مشرف" رئیس جمهوری پاکستان برای نشان دادن وجود دموکراسی در کشورش است، امیدوار بود.

"سایه سنگین بوتو بر انتخابات"

مشرف در گفتگوهای اخیر خود تاکید کرده بود که امنیت را در کشور برقرار و سعی خواهد کرد انتخاباتی سالم و در آرامش برگزار کند، اما همزمان با خاتمه یافتن مبارزات انتخاباتی چند انفجار انتحاری شدید افکار عمومی را بار دیگر برای حضور یافتن در پای صندوق های رای با شک و تردید مواجه کرده است.

پس از آنکه خانم "بی نظیر بوتو" رئیس فقید حزب مردم پاکستان در یک انفجار انتحاری جان خود را از دست داد؛ پاکستانی ها وی را سمبلی می دانند که برای برقراری دموکراسی در کشور فدا شد.

با وجود تمامی این مسائل، کارشناسان معتقدند که اگر انتخاباتی صحیح و سالم برگزار شود، مطمئنا حزب مردم می تواند اکثریت را بدست گیرد.

به دستور مشرف، نتایج آرای انتخابات تا زمان پایان یافتن کامل زمان رای گیری اعلام نخواهد شد و این مسئله بهانه ای شده که مخالفان وی را به تلاش برای تقلب در نتایج متهم کنند.

"انفجارهای خونین در پاکستان"

کاندیداهای حزب مردم در شهرهای پاکستان از محبوبیت خاصی برخوردار هستند، برخی از آنان معتقدند با وجود حمایت گسترده مردمی اگر آنان نتوانند در انتخابات برنده شوند، مطمئنا انتخاباتی سالم برگزار نشده و در این راستا سراسر کشور را اعتراضات فراخواهد گرفت.

در انفجارهای انتحاری شب گذشته در شهرهای مختلف پاکستان دستکم 50 نفر کشته و بیش از 150 نفر نیز زخمی شدند.

ازسوی دیگر، انتخابات پارلمانی در پاکستان را می توان نوعی همه پرسی درباره محبوبیت مشرف و ادامه حاکمیت وی در نظر گرفت.

مردم پاکستان فردا دوشنبه در اصل باید هم کاندیداهای خود برای پارلمان ها را مشخص کنند و هم موضع خود را نسبت به دولت مشرف تعیین نمایند.

در همین حال، مقامات حزب مردم پاکستان که محبوبیت آنان از حزب لیگ مسلم شاخه نواز به ریاست "نواز شریف" بسیار بیشتر است، با دولت اتمام حجت کرده اند.

"آصف زرداری" همسر بوتو به خبرنگاران گفت: همسرم را کشتند اما بجای آنکه خواستار تحریم انتخابات و شورش های خیابانی شوم، خواستار آرامش و حضور مردم در پای صندوق های رای شده ام.

وی افزود: اگر در انتخابات تلقبی صورت گیرد، دولت مطمئن باشد که جنگ در راه است.

"عاصف زرداری همسر بوتو"

زرداری خاطرنشان کرد: از این پس دیگر کنترل مردم از دست من خارج می شود و آن وقت است که سراسر پاکستان را هرج و مرج و شورش فراخواهد گرفت.

ازسوی دیگر، نواز شریف نیز که از مخالفان اصلی دولت مشرف به شمار می رود، برای متحد شدن در برابر حزب حاکم شب گذشته با زرداری دیدار کرد.

شریف از هوادارانش خواست برای رهایی از دیکتاتوری به پای صندوق های رای بروند.

اعضای برجسته حزب مردم پاکستان نیز تاکید دارند که مشرف اجازه دهد انتخاباتی آرام و سالم برگزار شود، این احتمال می رود که در صورت پیروزی مخالفان در انتخابات، مسئله تقاضا برای کناره گیری مشرف از قدرت مطرح شود. در حال حاضر نمی توان واکنش مشرف به این درخواست احتمالی را پیش بینی کرد، اما هر چه باشد وضع کشور را بسوی شکوفایی و رشد نخواهد برد.