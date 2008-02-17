آمادگی گسترده شهرداری بندرعباس در ساماندهی گردشگران نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، یحیی خادمی عصر امروز در جمع خبرنگاران افزود: شهرداری در قالب تمامی زیر مجموعه های مدیریت شهری مصمم است تا سرویس دهی ویژه به میهمانان نوروزی این استان به خصوص در شهر بندرعباس را مطلوب تر از سالهای گذشته انجام دهد و برای این منظور کار ایجاد سرویسهای بهداشتی و اسکان فوری در بوستانهای متعدد این شهر ساماندهی شده است.

وی گفت: شهرداری از بخشی از ظرفیت منازل و واحدهای مسکونی برای اسکان مسافرین استفاده خواهد کرد و از آموزش و پرورش نیز خواسته شده است تا مدارس ویژه و مجهز خود را در سطح شهر بندرعباس جهت معرفی یگانهای راهنمای شهرداری به مسافرین ارائه و آمادگی این مراکز را در وضعیت مطلوب قرار دهد.

خادمی افزود: بوستانهای متعدد این شهر از جمله سورو، خلیج فارس، دولت، غدیر، شهید دباغیان و لاوان نیز با ظرفیت سنجی صورت گرفته، قابلیت اسکان مسافرین نوروزی را دارا هستند.

پیش بینی می شود نوروز امسال پبش از چهار میلیون مسافر نوروزی وارد شهر بندرعباس شوند.