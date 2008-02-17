اختصاص سه میلیارد ریال برای مطالعه 12 طرح راهداری در اسد آباد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، فرمانداراسد آباد عصر امروز در ستاد حوادث غیر مترقبه شهرستان اسد آباد با بیان اینکه 190 میلیون ریال اعتبار دیگراز محل اوقاف استان برای ساخت منبع ذخیره آب گردنه اسد آباد اختصاص یافته است، اظهار داشت: با این اعتبارات پایگاه های راهداری و امداد جاده ای گردنه اسد آباد و شبکه انتقال آب های سطحی محله محمود بیگی اسد آباد اصلاح و مرمت خواهد شد.

محمد گمار حفر و تعمیر چاه های آسیب دیده تامین آب های آشامیدنی شهری و روستایی، مرمت شبکه انتقال آب های کشاورزی و بهسازی قنات ها را از اولویتهای ستاد حوادث غیر مترقبه این شهرستان عنوان کرد و گفت: به علت بارش برف و سرمای هوا 71 میلیارد و 367 میلیون ریال به بخش کشاورزی، شیلات و شبکه های آبرسانی خسارت وارد شده است.