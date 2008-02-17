۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۷:۱۸

100 درصد طرحهای اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد تسهیلات دریافت کردند

یاسوج - خبرگزاری مهر: معاون پشتیبانی و نیروی انسانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: 100 درصد طرحهای اقتصادی در این استان از محل بنگاههای اقتصادی زود بازده تسهیلات دریافت کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، خلیفه خلقی پور بعد از ظهر امروز در جلسه کارگروه اشتغال استان افزود: بیش از شش هزار طرح اقتصادی در این خصوص مورد ارزیابی و کارشناسی قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: تنها نسخه ای که در بحث اشتغال و رونق اقتصادی و توسعه همه بخشها جواب می دهد، بنگاههای اقتصادی زود بازده است که باعث جهش اساسی و سریع در توسعه همه بخشها و زیر بخشها شده است.

خلقی پور، همچنین راه اندازی بنگاههای اقتصادی تعطیل و نیمه راکد در قالب استفاده از تسهیلات بنگاههای اقتصادی زود بازده را یکی از برنامه های خوب و موفق دولت نهم عنوان کرد.

وی همچنین بیان کرد: این استان قبل از انقلاب به دلیل سر ستیزی که با رژیم طاغوت داشت براساس برنامه حساب شده ای در محرومیت کامل نگه داشته شده بود و در همه بخشهای و زیر ساختارها با مشکل جدی روبرو بود به طوری که حتی یک کیلومتر راه آسفالته و یک مرکز آموزش عالی نداشت .

خلقی پور اظهار داشت: با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و استقرار نظام الهی شاهد خدمات ارزنده و چشمگیر در این استان بوده و هستیم و حقیقتا مردم این استان هم در عرصه های مختلف حماسی از شروع انقلاب، جنگ هشت ساله تحمیلی، حضور در صحنه های سیاسی و انتخابات، سنگ تمام گذاشته اند و رتبه نخست را در میان استانهای کشور داشته است.

وی تاکید کرد: حقیقتا دولت نهم در راستای شعار عدالت محوری توجه ویژه ای به همه بخشهای این استان محروم و کمتر توسعه یافته داشته است و با تحولاتی که در همه زمینه ها ایجاد شده باعث رونق همه بخشها شده است.

کد مطلب 640526

