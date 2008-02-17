100 درصد طرحهای اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد تسهیلات دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، خلیفه خلقی پور بعد از ظهر امروز در جلسه کارگروه اشتغال استان افزود: بیش از شش هزار طرح اقتصادی در این خصوص مورد ارزیابی و کارشناسی قرار گرفته است .

وی تصریح کرد: تنها نسخه ای که در بحث اشتغال و رونق اقتصادی و توسعه همه بخشها جواب می دهد، بنگاههای اقتصادی زود بازده است که باعث جهش اساسی و سریع در توسعه همه بخشها و زیر بخشها شده است .

خلقی پور، همچنین راه اندازی بنگاههای اقتصادی تعطیل و نیمه راکد در قالب استفاده از تسهیلات بنگاههای اقتصادی زود بازده را یکی از برنامه های خوب و موفق دولت نهم عنوان کرد .

وی همچنین بیان کرد: این استان قبل از انقلاب به دلیل سر ستیزی که با رژیم طاغوت داشت براساس برنامه حساب شده ای در محرومیت کامل نگه داشته شده بود و در همه بخشهای و زیر ساختارها با مشکل جدی روبرو بود به طوری که حتی یک کیلومتر راه آسفالته و یک مرکز آموزش عالی نداشت

خلقی پور اظهار داشت: با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و استقرار نظام الهی شاهد خدمات ارزنده و چشمگیر در این استان بوده و هستیم و حقیقتا مردم این استان هم در عرصه های مختلف حماسی از شروع انقلاب، جنگ هشت ساله تحمیلی، حضور در صحنه های سیاسی و انتخابات، سنگ تمام گذاشته اند و رتبه نخست را در میان استانهای کشور داشته است .