هنر اسلامی زبان تمدن اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر علیرضا باوندیان ظهر امروز در مراسم افتتاحیه سازمان هنرمندان بسیج خراسان رضوی در محل تالار تربیت مشهد گفت: هنر اسلامی نه فقط زاده تمدن بلکه زبان تمدن اسلامی است.

عضو انجمن بین المللی ایران شناسی تصریح کرد: مهمترین وجه اشتراک دین و هنر این است که هر دو انسان را متعالی می کند و با توجه به همجواری این دو عنصر در طول تاریخ می توان اثبات کرد که زیباترین آثار هنری همواره در مکانهای حضور دین خلق شده اند.

استاد دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به این مطلب که خشونت، جنیسیت و توهم سه اصل سینمای امروز صهیونیسم است، خاطر نشان کرد: دشمنان ما امروز زهر اسلام سیاسی ما را چشیده اند به همین دلیل تنها راه مقابله با اسلام را منطقه ای کردن آن با توسل به این سه موضوع در سینمای خود یافته اند.

باوندیان اظهار داشت: غرب برای زدودن اندیشه معنوی از قاموس فکری جهان، هنر را با توجه به قابلیتهایی که دارد تنها ترین راه می یابد و بدین ترتیب مسئله فرتوت بودن دین رابه میان می آورد که درمقابل مدرنیته قرار دارد که مخالف آزادی عمل است و اینجاست که بحث منطقه ای شدن اسلام را به میان می آورد.

وی با اشاره به سخن ساموئل هانتیلون که تمدن اسلامی را تنها تمدن خطر ساز برای لیبرال دموکراسی غرب معرفی کرده است افزود: هنرهمیشه ظرف تبیین ذوقی حقیقت در طول تاریخ بوده و امروز باید ظرف تبیین حقایق اسلامی – قرآنی باشد.

دکتر باوندیان با تاکید بر این مطلب که آرمان بسیج هنرمندان باید همچون گذشته وابسته به صیانت دینی باشد اذعان داشت: در بسیج هنرمندان آرمان ها باید سلامت اعتقادات را بیمه کنند و باید دانست تا زمانی که مبادرت به طراحی مبانی هنر مبتنی بر ارزش نکنیم درراه استنباط و تحلیل قدمی بر نداشته ایم.

وی در خاتمه نبود دانشکده های هنر و ادبیات دفاع مقدس به خصوص در مشهد پایتخت معنوی کشور را یک خلا قابل لمس تلقی کرد و بیان داشت: یکی از برکات هشت سال دفاع مقدس پدید آمدن جریان هنرمندانه ادبیات دفاع مقدس بود که هنوز جای خالی آن به عنوان یک دانشگاه در مجموعه های آموزش ما حس می شود.