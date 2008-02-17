به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره ارشاد استان تهران اعلام کرد در این نمایشگاه آثار گرافیکی این هنرمند که در دهه هفتاد شمسی خلق شده به نمایش درمی‌آید.

احتشامی تاکنون داوری بخش گرافیک چند جشنواره را به عهده داشته و کتاب "مهرهایی از جنس عشق و کویرهای امید" را به رشته تحریر درآورده و همچنین سه کتاب در دست تهیه دارد. جلسه گفت و شنود هنرمندان با احتشامی چهارشنبه اول اسفند ساعت 16 در محل نمایشگاه برگزار می شود.

علاقمندان برای بازدید از نمایشگاه می‌توانند به نشانی خیابان انقلاب، پیچ شمیران، خیابان شهید نورمحمدی، شماره 113، هنرستان هنرهای زیبا پسران تهران مراجعه کنند.