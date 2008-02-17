رسالت سازمان بسیج هنرمندان رفع مظلومیت هنر است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سرهنگ سید هادی علوی ظهر امروز در مراسم افتتاحیه رسمی این سازمان که در محل تالار تربیت مشهد برگزار شد، افزود: این سازمان با هدف رفع مظلومیت هنر، توسط پشتیبانان حق مظلوم گام برمی دارد.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان خراسان گفت: از اوایل سال جاری این سازمان به فعالیتهای بسیجیان که در گذشته در غالب سازمانهای مختلف هنرهای خود را ارائه می دادند به صورت مستقل انجام بخشید.

علوی اظهار داشت: هم اکنون در سازمان بسیج هنرمندان 300 عضو داریم که شامل 100 عضو خواهر و 200 عضو برادر هست که با توجه به ارتباط هایی که سازمان بسیج داشتند از طریق فراخوان عمومی به عضویت در آمدند.

وی عضوگیری رسمی را پس از پایان این مراسم معرفی کرد و افزود: این سازمان در هشت رشته هنری عضو می گیرد و تا کنون بیشترین پذیرش عضو در رشته های شعر و تئاتر بوده است.

علوی با اشاره به اینکه ثبت نام ها در ه سطح آماتور، نیمه حرفه ای و حرفه ای انجام می پذیرد تاکید کرد و افزود: ساماندهی و به کارگیری جامعه هنرمند، برای حفظ و تعمیق ارزشهای انقلاب اسلامی در حوزه ادب و هنرستان از جمله مهمترین اهداف ما در خراسان رضوی است.

وی در خاتمه از برگزاری یادواره شهدای هنرمند خراسان رضوی در سال آتی خبر داد و افزود: راه اندازی کاروان راهیان نور در غالب بسیجیان هنرمند در نوروز امسال نیز یکی از مهمترین برنامه های اولیه این سازمان بوده است.