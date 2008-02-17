افزایش مشارکت نخبگان در تصمیم سازی های کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر صادق واعظ زاده با اعلام این مطلب گفت: دولت برنامه جامعی را برای ایجاد یک جهش در وضعیت علمی و فناوری کشور تدوین کرده و بخشی که در سال آتی از این برنامه عملیاتی و اجرایی می شود در قالب بودجه سال 87 به مجلس تقدیم شده است.

وی افزود: محور اصلی این برنامه تقویت تلاشها و امکانات کشور در حوزه پژوهش و تولید و تجاری سازی علم و فناوری و هماهنگی و هم افزایی این فعالیتها است به طوریکه بیشترین بهره مندی از نیروی انسانی، امکانات، تجهیزات و منابع مربوط به علم و فناوری و پژوهش در کشور به عمل آید و موجب اقتدار کشور شود.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: انتظار نداریم مجلس منابعی را که به طور برنامه ای برای پژوهش در بودجه منظور شده است به هزینه های دیگر منتقل کند. همانند آنچه در برخی موارد در کمیسیون تلفیق عمل شده است.

رئیس بنیاد ملی نخبگان در خصوص مصوبات چهارمین جلسه هیئت امنای این بنیاد که به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد با اشاره به تلاشهای بسیار خوب صورت گرفته در حوزه نخبگان اظهار داشت : در جلسه اخیر هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان گزارشی از برنامه ها و فعالیتهای بنیاد طی یکسال اخیر ارائه شد و مورد تقدیر هیئت امنا قرار گرفت.

وی به برخی مصوبات این جلسه اشاره کرد و گفت : مصوبات مهمی از تصویب گذشت که از آن جمله می توان به تأسیس خانه نخبگان ایران اشاره کرد.

واعظ زاده در مورد خانه نخبگان افزود: این خانه تشکیلاتی علمی اجتماعی است که به همت خود نخبگان اداره خواهد شد و ضمن فراهم آوردن فضایی برای بحث و تبادل نظر و هماهنگی و همکاری نخبگان با مدیران ارشد کشور در همه قوا به مشارکت نخبگان کشور در تصمیم سازیهای اساسی کشور کمک شایسته ای خواهد کرد. همچنین فرصت لازم برای طرح ایده های جدید را فراهم خواهد کرد.

وی اضافه کرد: مصوبه دیگر در خصوص تأسیس بنیاد ملی نخبگان استان بود تا بدین وسیله بدون صرف امکانات و بودجه در امور اداری و تشکیلات زاید و با استفاده از امکاناتی که در استانها وجود دارد و با تقویت، هماهنگی و هدایت آن امکانات، نخبگان به نحو سریعتر و راحت تری در اقصی نقاط کشور شناسایی شوند و مورد حمایت قرار گیرند.

رئیس بنیاد ملی نخبگان در خصوص طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) به عنوان یکی دیگر از موضوعات مهم مطروحه در هیئت امناء این بنیاد گفت: این طرح که از ابتدایی ترین سالهای دبستان به شناسایی صاحبان استعدادهای برتر در مدارس می پردازد. دانش آموزان را در محل مدرسه و بدون اینکه آنها را از محیط مدرسه جدا سازد مورد شناسایی، هدایت و حمایت قرار می دهد و کمیـسیون دائمی هیات امنـا بنیاد ضوابط لازم را در این خصوص تصـویب خواهد کرد.

وی درباره دیگر موارد مورد بررسی در چهارمین جلسه بنیاد ملی نخبگان گفت: در این جلسه تشکیل شورای نخبگان به عنوان مرجع علمی بنیاد ملی نخبگان نیز مورد بحث و برسی قرار گرفت و مقرر شد با تعیین اعضای حقیقی این شورا که از میان نخبگان کشور و شخصیتهای مدیر و با تجربه در امور نخبگان خواهند بود، جلسات آن برگزار شود.

واعظ زاده در مورد تأمین اعتبار این فعالیتها و برنامه ها گفت: مجموع این برنامه ها در لایحه بودجه 87 مطرح شده و امیدواریم با نظر نمایندگان دست دولت باز شود و دولت و معاونت علمی و فناوری به عنوان نماینده دولت بتواند بخش مهمی از این موارد را در سال آتی اجرایی کند.

معاون علمی رئیس جمهور افزود: دولت برنامه هماهنگی و هم افزایی علم و فناوری کشور را در سال آینده تدوین کرده تا تلاشهای پژوهشی کشور که در دستگاههای مختلف و متعدد انجام می شود و غالبا فعالیتهای مفید و موثری هستند از پراکندگی خارج شوند و به صورت هماهنگ و یکپارچه در جهت سیاستهای نظام عمل کنند، بنابر این بودجه ای که نزدیک به چهار هزار میلیاد تومان است در قالبی هماهنگ در سال آتی در صورت تصویب نمایندگان عملیاتی خواهد شد.