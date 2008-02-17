به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه شامل 200 اثر نقاشی آبرنگ، رنگ روغن، مداد رنگی، پاستل، معرق، خطاطی و ... است که تا هشتم اسفند ساعت 10 تا 16 در این نگارخانه برپاست.

دانش آموزان و مربیان این مجتمع با همکاری و مشارکت یکدیگر در برگزاری این نمایشگاه همکاری کرده اند و کلیه درآمد برپایی نمایشگاه صرف ساختن مدرسه در مناطق محروم استان سیستان و بلوچستان می شود.

علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند به نشانی خیابان ولی عصر، خیابان شهید فلاحی، خیابان شهید اعجازی، کوچه زنبق، کوچه مینا، کوه دامن غربی مجتمع آموزشی شهید مهدوی مراجعه کنند یا با شماره تلفن 22435550 تماس بگیرند.