بازی در آزادی باعث افتخار ماست / شکست برابر استقلال عادلانه بود

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم فوتبال شیرین فرازکرمانشاه پس از شکست 2 بر یک تیمش مقابل استقلال تهران با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران گفت: باعث افتخار ماست که در ورزشگاه آزادی مقابل این تعداد تماشاچی بازی کردیم. تیم ما امروز یک بازی خوب را به نمایش گذاشت و باعث شد که تماشاچیان در زمان خروج از ورزشگاه با ابراز رضایت آنجا را ترک کنند.

وی با اشاره به میدانداری تیمش در دقایق آغازین بازی گفت: در 15 دقیقه ابتدایی کنترل بازی دست ما بود اما روی یک اشتباه تیم استقلال به یک گل رسید . همین یک گل باعث شد تا تعادل تاکتیکی بازیکنان ما بهم بخورد و عملکردشان تحت تاثیر قرار بگیرد.

اوکتاویو ادامه داد: در نیمه دوم اشتباهات ما برطرف شد و با اتخاذ تاکتیک تدافعی ضمن مهار بازی حریف به مراتب بهتر از نیمه اول بازی کردیم.

این سرمربی برزیلی افزود: به بازیکنان تیم شیرین فراز افتخار می کنم. به خاطر بازی خوبی که مقابل استقلال به نمایش گذاشتند. آنها به گونه ای بازی کردند که من را امیدوار کردند راه درستی را در این تیم پیش گرفته ایم.

وی از ماندن شیرین فراز در لیگ برتر با امیدواری یاد کرد و گفت: 10 بازی دیگر به پایان مسابقات لیگ برتر باقی مانده و همه چیز بستگی به خود ما دارد. بالاتر از تیم شیرین فراز در جدول رده بندی چهار تیم هستند که اختلاف امتیاز زیادی با ما ندارند. همین مسئله ما را امیدوار می کند که با تلاش بیشتر این اختلاف امتیاز را جبران کرده و در لیگ برتر بمانیم.

اوکتاویو با تاکید بر اینکه نسبت به توانایی های تیمش اعتقاد دارد گفت: 13 بازی تا پایان لیگ برتر باقی مانده . در این بازی ها ممکن است اتفاقات زیادی رقم بخورد. دراین بین نکته مهم این است که با اعتقاد به توانایی های خود طوری عمل کنیم که تمام این اتفاقات به سود ما رقم بخورد.

وی در خصوص گفتگوی خود با فیروز کریمی پیش از آغاز بازی گفت: کریمی انسان خوبی است که پیش از شروع مسابقه به من خوش آمد گفت. او با این کار انسانیت خود را نشان داد. کریمی همچنین به من گفت: با حضور در ایران تجربه خوبی را برای این کشور آورده ای که جا دارد از او به خاطر این برخورد تشکر کنم.

سرمربی تیم فوتبال شیرین فراز کرمانشاه تاکید کرد: نتیجه ای که در پایان مسابقه رقم خورد عادلانه بود و استقلال برای اینکه خودش را نشان دهد بازی خوبی را به نمایش گذاشت و ما هم نشان دادیم که تیم خوبی هستیم. به اعتقاد من عملکرد تیم شیرین فراز در این بازی به ما در ادامه مسابقات لیگ برتر کمک خواهد کرد.