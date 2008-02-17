استیل آذین و فولاد در اندیشه تداوم صدرنشینی/ پیام و داماش در آرزوی ناکامی شاگردان کاظمی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سیزدهم رقابت های لیگ دسته اول باشگاه ها کشور در حالی عصر فردا با برگزاری دو دیدار آغاز می شود که حساسیت های موجود در گروه ب، روز به روز بیشتر می شود.

برپایه این گزارش، در گروه ب استیل آذین، پیام خراسان، داماش ایرانیان، شهرداری بندرعباس، تراکتورسازی و سرخپوشان دلوارافزار رقابت نزدیکی برای کسب جایگاه نخست این گروه دارند که رقابت های این تیم ها با حریفانشان در روزسه شنبه جذابیت های بسیاری خواهد داشت.

در گروه الف فولاد خوزستان صدرنشین گروه اختلاف خود را با تیم های دیگر افزایش داده ولی روز سه شنبه کار سختی پیش رو دارد زیرا در زمین وطنی قائمشهر میهمان نساجی مازندران است، تیمی که در رده سوم قرار داشته و برای کاهش امتیازاتش با صدرنشین به فکر برتری در این دیدار است.

البته در صورتی که فولاد در این دیدار امتیاز از دست بدهد، تیم مس رفسنجان می تواند با برتری در ورزشگاه خانگی برابر شاهین پارس جنوبی، ضمن تثبیت جایگاه خود در رده دوم جدول، یک گام دیگر به صدرجدول نزدیک شود.

برنامه دیدارهای هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور به شرح زیر است:

دوشنبه - 29/11/86

گروه ب:

* کوثر تهران - تربیت یزد، ساعت 12، ورزشگاه سرداران شهید شمیران تهران

* شهرداری تبریز - سپاهان نوین، ساعت 14، ورزشگاه تختی تبریز

سه شنبه - 30/11/86

گروه الف:

* مقاومت بسیج فارس - شموشک نوشهر، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز

* شهرداری بندرعباس - تراکتورسازی تبریز، ساعت 14، ورزشگاه تختی بندرعباس

* سرخپوشان دلوارافزار- شاهین اهواز، ساعت 14، ورزشگاه اکباتان تهران

* نیروی زمینی - استیل آذین، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی جی تهران

* داماش ایرانیان - کاوه زنجان، ساعت 14، ورزشگاه سرداران شهید شمیران تهران

* پیام خراسان - گل گهرسیرجان، ساعت 14، ورزشگاه تختی مشهد

گروه ب:

* ماشین سازی تبریز - صنایع اراک، ساعت 14، ورزشگاه تختی تبریز

* مس رفسنجان - شاهین پارس جنوبی، ساعت 14، ورزشگاه شهدای نوش آباد رفسنجان

* هما تهران - اتکا تهران، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی هما تهران

* نساجی مازندران - فولاد خوزستان، ساعت 14، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر