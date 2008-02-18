فعالیت آموزشگاه های علمی و آزاد به صورت آن لاین نظارت می شود

سعید شیرازی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سیستمی را طراحی کرده ایم که در آن آموزشگاه ها با دفاتر مربوط به خود در مناطق آموزش و پرورش و آنها نیز با سازمان شهر تابع خود در تماس هستند و اطلاعات مورد نیاز مانند آمار ثبت نام کنندگان و میزان درآمدهایشان را در اختیار مسئولان نظارت بر آموزشگاه ها قرار می دهند.

وی در خصوص نوع کارکرد این سیستم، افزود: آموزشگاه ها از طریق رمزی که در اختیارشان قرار داده می شود وارد شبکه می شوند و ارتباط خود را با ما برقرار می کنند.

وی با بیان اینکه این روش برای بالا بردن نظارت کیفی و تسریع کار ارباب رجوع انجام می شود، افزود: تمام مکاتبات بین آموزش و پرورش و آموزشگاه ها با این روش انجام می گیرد که موجب صرفه جویی در وقت و کاهش هزینه های رفت و آمد می شود.

کارشناس مسئول آموزشگاه های علمی و آزاد آموزش و پرورش شهر تهران در پاسخ به این سوال که آیا کاهش نظارت حضوری از آموزشگاه ها میزان تخلفات آنها را بالا نمی برد، گفت: این روش مکمل نظارت حضوری است و در جهت کیفیت بخشی به آن صورت می گیرد ضمن اینکه مسئولان ما بازدید از عملکرد آموزشگاه ها را ادامه می دهند.

شیرازی در خصوص زمان اجرای این طرح اظهار داشت: فاز اول اجرای این طرح تدوین شده و به تایید قطعی رسیده است و در صورت تامین بودجه تا 6 ماه آینده اجرا می شود.