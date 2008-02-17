پیروزی قدرتمندانه ایران برابر چین در نخستین گام

به گزارش خبرنگارمهر، مسابقات هندبال جام ملتهای آسیا، انتخابی جام جهانی عصر امروز با برگزاری دیدار تیم های هندبال ایران و چین در سالن پیروزی اصفهان آغاز شد که در این دیدار شاگردان یوری کلیم اف موفق شدند با نتیجه 36 بر 28 برابر چین به پیروزی دست یابند.

برپایه این گزارش، تیم هندبال ایران در گروه اول این مسابقات با تیم های چین، لبنان، کویت و بحرین همگروه است و تیم های قطر، ژاپن، کره جنوبی، عربستان و امارات در گروه دوم حضور دارند.

در ادامه این مسابقات تیم هندبال کشورمان روز سه شنبه 30 بهمن در دومین دیدار به مصاف تیم لبنان می روند و پنجشنبه دوم اسفندماه سومین بازی خود را با تیم بحرین انجام می دهد. ملی پوشان کشورمان آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی را در روز جمعه سوم اسفند ماه در بحرین برگزار می کنند.

برنامه ادامه مسابقات امروز به شرح زیر است:

* کره جنوبی - امارات، ساعت 18، از گروه ب

* کویت - بحرین، ساعت 20، از گروه الف

* ژاپن - عربستان، ساعت 22، از گروه ب