حمایت از تولیدات هنری مهمترین هدف سازمان بسیج هنرمندان است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر حسین قنادی ظهر امروز در حاشیه افتتاحیه سازمان بسیج هنرمندان خراسان رضوی در جمع خبرنگاران گفت: حمایت همه جانبه از تولیدات هنری بسیجیان مهمترین هدف سازمان است.

وی تصریح کرد: سازمان بسیج هنرمندان کشور با عمر دو ساله خود حدود چهار هزار عضو به صورت رسمی دارد که پیش بینی می شود تا سال آینده سه هزار و 800 عضو به این مجموعه اضافه شود.

قنادی افزود: مهمترین هدف سازمان حمایت همه جانبه از تولیدات هنری اعضاست و این تولیدات در هر عرصه هنری که باشد با موافقت شورا پیش می رود تا به نتیجه مطلوب برسد.

وی از راه اندازی این سازمان در همه استانهای کشور خبر داد و افزود: تا کنون 36 شهر از شهرهای کشور ما دارای کانون بسیج هنرمندان هستند.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور از مهمترین کارهای این سازمان طی دو سال عمر خود راه اندازی مراکز استانی، تکمیل وتجهیز امکانات مراکز و نیز در حوزه نرم افزاری حمایت از تولیدات هنری و پایان نامه های اعضای دانشجویی این سازمان معرفی کرد.

وی در بحث اعتبارات اظهار داشت: بی شک برای انجام هر کاری اعتباراتی لازم است که این اعتبارات نیز از مرکز بسیج کشور به تبع تا حدی تامین و ما نیز در مراکز استانها تقسیم کرده ایم اما نکته قابل توجه اینجاست که هر چه این پتانسیل در هنرمندان بیشتر آزاد شود به مراتب اعتبارات بیشتری را با خود به همراه می آورد.

قنادی در خاتمه حمایتهای این سازمان را در تولید بعضی تابلوها و فیلمهای کوتاه به طور رسمی قابل رویت دانست و افزود: آنچه حائز اهمیت است این است که اعضای این سازمان به دور از هر گونه فرافکنی و تعصب دست به خلق هنر می زنند و این همان درجه اول شدن ما در منطقه در سند چشم انداز 20 ساله است.