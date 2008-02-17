زیباری بر اخراج عناصر گروهک تروریستی منافقین از عراق تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو سوا، هوشیار زیباری در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با آنتونیو گوترس کمیسر عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد در شهر بغداد بر پایبندی دولت عراق درخصوص ضرورت اخراج گروهک تروریستی منافقین از این کشور تاکید کرد.

وزیر امور خارجه عراق افزود که کمیته ای وزاری درحال پیگیری موضوع این گروهک تروریستی است.

لازم به ذکر است که این گروهک به سبب اقدامات تروریستی خود علیه مسئولان و مردم ایران و همچنین حمایت آنها از صدام حسین دیکتاتور سابق عراق و همدستی با وی در کشتار کردها، از سوی بسیاری از کشورها در اروپا و آمریکا به عنوان گروهی تروریستی به شمار می شود.