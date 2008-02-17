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۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۷:۳۶

نخستین بار در کشور؛

عمل خارج کردن سنگ کلیه از راه پوست با شیوه جدید در گیلان انجام شد

عمل خارج کردن سنگ کلیه از راه پوست با شیوه جدید در گیلان انجام شد

رشت - خبرگزاری مهر: برای اولین بار در کشور عمل خارج کردن سنگ کلیه از راه پوست با شیوه جدید عصر یکشنبه در استان گیلان انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، برای عمل جراحی PNL برای اولین بار در کشور بیمار در وضعیت به پشت خوابیدن بدون هیچ گونه تغییر انجام می گیرد.

تعدیل زمان عمل جراحی و بیهوشی به میزان 20 تا 30 دقیقه و کمتر شدن عوارض تغییر وضعیت فشار ریوی و قلبی از ناحیه بیمار از جمله مزیتهای این روش جراحی است.

در ضمن برای عمل جراحی PNL پزشک برای جلوگیری از اشعه مجبور بود از لباسهای سربی استفاده کند و از طرفی همیشه در انجام عمل سرپا بود و خسته می شود با این روش جدید به دلیل نشستن پزشک بر روی صندلی، میزان خستگی پزشک هم کمتر می شود.

کد مطلب 640549

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